27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Desde WhatsApp hasta OnlyFans: filtran detalles inéditos de lo que tendrá el GTA VI

Los registros de dominios apuntan a servicios ficticios de mensajería, transporte y suscripciones. Los detalles.

Por
El juego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S

El juego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Registros de dominios vinculados a Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, indican que Grand Theft Auto VI podría incluir parodias de WhatsApp, Uber y OnlyFans. Según esos hallazgos, el juego tendría aplicaciones y sitios web ficticios que ambientarían la vida digital en Vice City.

Se esoera centenares de miles de bajas médicas en todo el país.
Te puede interesar:

Por qué el GTA 6 puede generar una pérdida millonaria a Estados Unidos el día de su lanzamiento

Los nombres que se encontraron parecen corresponder a servicios de mensajería, transporte urbano y contenido por suscripción. También se mencionan referencias a Lyft, lo que remarca la idea de una sátira sobre las plataformas que forman parte de la rutina actual.

La noticia llama la atención porque Rockstar utiliza la sátira desde hace décadas para construir sus mundos abiertos. Radios, anuncios, redes sociales, medios y páginas web inventadas sirvieron para retratar costumbres de la cultura estadounidense. En esta entrega, esa fórmula podría trasladarse a la mensajería instantánea, al transporte privado y a las plataformas de suscripción.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre cómo funcionarán esos dominios ni si estarán disponibles como páginas navegables dentro del juego. Que estén registrados tampoco asegura que lleguen a la versión final. Las empresas suelen proteger dominios antes de lanzar campañas, sumar contenidos o evitar que terceros los usen.

Sugieren una parodia sobre plataformas cotidianas en GTA 6

La historia seguirá a Jason Duval y Lucía Caminos en Leonida, una versión ficticia de Estados Unidos inspirada en Florida. Vice City volverá como el principal centro urbano, pero esta vez como una ciudad contemporánea, marcada por teléfonos inteligentes, transmisiones en directo, redes sociales y una circulación constante de imágenes. En ese contexto, los dominios despertaron especulaciones sobre las herramientas digitales que podrían usar los protagonistas.

Las posibles aplicaciones parodiadas podrían cumplir distintas funciones. Un servicio de transporte permitiría pedir vehículos o participar en actividades vinculadas con los desplazamientos. Una plataforma de mensajería podría aparecer durante misiones, contactos criminales o conversaciones entre personajes. Los sitios de suscripción, por otra parte, podrían formar parte de la crítica al negocio de los creadores de contenido y a la exposición permanente en internet.

En entregas anteriores, Rockstar recurrió a nombres ficticios para reproducir medios, cadenas comerciales, bancos, redes sociales y empresas tecnológicas. El objetivo no era copiar servicios reales, sino exagerar sus contradicciones, sus hábitos de consumo y sus discursos publicitarios. GTA VI podría ampliar esa fórmula en una época dominada por notificaciones, contenido viral y aplicaciones que concentran actividades antes separadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una firma del entretenimiento tomó una drástica decisión.

Una histórica empresa de videojuego cierra sus puertas y canceló el desarrollo de un popular videojuego

El juego genera mucha expectativa.

La decisión de Rockstar Games que despertó polémica en la antesala al lanzamiento del GTA VI

Uno de los errores más repetidos será corregido en la famosa saga.

Este es el error que se puede corregir en el GTA 6 después de una queja de los usuarios de hace años

Los bioactuadores inventados por el equipo del Laboratorio de Robótica Blanda de la ETH en Zúrich, Suiza.
play

Inventaron robots con tejido vivo que nadan, saltan y agarran objetos sin motores rígidos

El legado de Elvis Presley enfrenta a la inteligencia artificial en tribunales. 

La familia de Elvis Presley denunció a Anthropic por violar derechos de autor en su Inteligencia Artificial

La empresa de la manzana presentó un nuevo producto y los primeros errores ya aparecieron.

Reportan las primeras fallas en los iPhone Duo, a pocos días de su lanzamiento: los detalles

Rating Cero

Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Analía Franchín habló sobre su experiencia paranormal.

La experiencia paranormal de Analía Franchín que provocó la burla de sus compañeros

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Messi: qué pasó

¿Qué le propusieron a Yanina Latorre?

La insólita propuesta que recibió Yanina Latorre en su viaje a Madrid: "Me di a la fuga"

Se trata del protagonista de Star Trek Walter-Koenig.

Murió el actor Walter Koenig, reconocido por protagonizar Star Trek

últimas noticias

El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años.

Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

Hace 7 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

El riesgo país se mantiene en 750 puntos mientras rebotan los bonos argentinos

Hace 7 minutos
Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

Hace 26 minutos
La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Hace 40 minutos
El sumo pontífice vendrá a la Argentina en la segunda semana de noviembre.

Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

Hace 46 minutos