Una fuerte determinación en el mundo corporativo sacude a la industria del entretenimiento digital.

El mundo del entretenimiento digital enfrenta un duro golpe tras el anuncio de reestructuración masiva impulsado por Electronic Arts . La gigantesca compañía decidió clausurar definitivamente uno de sus estudios más prestigiosos a nivel mundial para concentrar sus inversiones.

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La drástica medida corporativa, confirmada oficialmente este miércoles desde las oficinas centrales en Estados Unidos , dejará sin empleo a casi medio millar de talentosos trabajadores del sector tecnológico tras una extensa revisión de todo su catálogo.

BioWare , el icónico estudio detrás de aclamadas joyas narrativas, confirmó su cierre mediante una desgarradora carta pública dirigida a toda su comunidad. "Ahora, tras más de tres décadas de aventuras compartidas, BioWare cierra sus puertas" , sentenció la histórica desarrolladora.

Además de las inminentes y dolorosas pérdidas de trabajo, la empresa paralizó completamente su título galáctico más esperado por todos los jugadores. La misiva confesó abiertamente que la firma "finaliza el desarrollo inicial del próximo proyecto de Mass Effect" .

Frente a la severa crisis de empleo y el lógico desconcierto, los líderes del estudio intentaron transmitir rápida contención a los afectados directos. "En este momento, nuestra prioridad es nuestro equipo increíblemente talentoso" , explicaron las autoridades con profunda consternación institucional.

El comunicado oficial de la firma.

Los directivos reconocieron el inmenso esfuerzo de toda la plantilla de BioWare y el durísimo golpe que implica esta drástica decisión financiera. Afirmaron tajantemente que buscarán "apoyarnos mutuamente durante esta transición" tras reconocer que los empleados pusieron su corazón en los proyectos.

El extenso comunicado oficial también dedicó sentidas palabras a los fanáticos de históricas y consagradas sagas como Dragon Age y Baldur's Gate. "Lo que generaciones de BioWare construyeron juntas es algo digno de celebrar y recordar", señalaron visiblemente emocionados.

Finalmente, la mítica compañía se despidió definitivamente del ecosistema del gaming tras agradecer el incondicional respaldo de su inmensa audiencia global. "Gracias por ser la parte más significativa de nuestra historia", concluyó el devastador mensaje oficial para sus seguidores.