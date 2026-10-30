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La China Suárez demanda a una emprendedora por filtrar un chat privado sobre sus hijos: el escándalo que salpica a Vicuña

La publicación de una mujer en redes sociales involucró al actor chileno y despertó la furia de la actriz, que no dudó en iniciar acciones legales.

La publicación que desató la furia de Eugenia La China Suárez.

La publicación que desató la furia de Eugenia La China Suárez.

Una publicación en redes sociales desató una nueva polémica alrededor de Eugenia "La China" Suárez. Todo comenzó cuando la actriz encargó unos útiles escolares personalizados para sus hijos, sin imaginar que un simple pedido terminaría generando un escándalo.

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La controversia estalló cuando la dueña del emprendimiento decidió compartir públicamente el encargo que había recibido de la actriz: tres sellos personalizados con los nombres de Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y de Rufina, hija de Nicolás Cabré.

Frente al pedido de Suárez, la emprendedora quiso aprovechar el impacto comercial que generaría tener a una de las figuras más mediáticas entre una de sus clientes, por lo que hizo público el chat en sus redes bajo la frase "¿Esto es real?", y agregó una caja de preguntas para sumar al público: "Adivinen quién nos pidió sellos para sus hijos".

La China Suárez demandara a la emprendedora que difundió la información de los menores.

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Hasta ahí todo parecía tratarse de un simple pedido escolar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el contenido del mensaje, en el que la actriz solicitó que los sellos de los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña llevaran la inscripción "V. Suárez", abreviando así el apellido paterno. Un detalle que, según trascendió, no habría caído nada bien en el actor chileno.

La publicación que enfureció a La China Suárez

"Buenas tardes. Te paso el detalle de los sellos. El rosa diría 'Magnolia V. Suárez', el rojo 'Amancio V. Suárez' y el negro 'Rufina Cabré'. Gracias", decía el mensaje que la emprendedora difundió en sus redes sociales. Si bien la intención de la mujer era mostrarles a sus seguidores que una famosa había confiado en su emprendimiento, la publicación no habría caído nada bien en el entorno de la actriz, quien no dudó en tomar cartas en el asunto.

Captura de pantalla: gentileza En lo Picante

Captura de pantalla: gentileza En lo Picante

Inmediatamente la publicación comenzó a viralizarse y las publicaciones de la cuenta empezaron a llenarse de comentarios negativos hacía la emprendedora por haber expuesto la privacidad del encargo y los datos de los menores. "Los comentarios subieron en este posteo, que luego fue misteriosamente bajado y a la emprendedora le empezó a caer mucho hate", señaló la periodista Paula Varela.

Según reveló la comunicadora, la China habría decidido avanzar con acciones legales contra la emprendedora por haber difundido una conversación privada. "La va a demandar. Ya está en camino, en días la notificarán. Y la verdad, tiene razón. No puede publicar eso", aseguró la periodista en X.

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