Así son los iPhone 18 Pro y Pro Max que Apple acaba de lanzar al mercado

Los nuevos modelos iPhone 18 Pro y Pro Max incorporan el procesador A20 Pro de 2 nanómetros, baterías de mayor capacidad, una cámara con apertura variable y una versión renovada de la Isla Dinámica. Estarán disponibles desde el 18 de septiembre. ¿Cuánto cuestan?

Apple presentó este miércoles los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max durante el Apple Event 2026 , realizado en Cupertino, California. Los dos modelos constituyen las principales novedades de la compañía dentro de su nueva generación de teléfonos y suman cambios en rendimiento, autonomía, diseño y capacidades fotográficas.

Uno de los principales avances está en el procesador A20 Pro , fabricado con tecnología de dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada. Según Apple, esta combinación apunta a incrementar el rendimiento general de los equipos, especialmente en las funciones vinculadas con inteligencia artificial, al mismo tiempo que busca reducir el consumo energético.

La autonomía también ocupa un lugar central entre las novedades. Apple aseguró que ambos modelos ofrecen una mejora de hasta 40% respecto de sus antecesores. El iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video , mientras que el iPhone 18 Pro Max llega a 45 horas. La compañía también anunció un sistema de carga más rápido que permite recuperar el 50% de la batería en aproximadamente 15 minutos, aunque no precisó la potencia máxima de carga.

En materia de diseño, los nuevos teléfonos conservan las dimensiones de pantalla de la generación anterior, con 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el Pro Max. Ambos mantienen una tasa de refresco de 120 Hz. La Isla Dinámica, en tanto, fue rediseñada y ocupa un espacio menor, pero amplía la cantidad de información que puede mostrar: ahora permite visualizar hasta tres actividades de manera simultánea.

Los dispositivos llegan además con una nueva tonalidad rojo oscuro , que reemplaza al naranja utilizado en la generación anterior. La oferta de colores se completa con azul cielo, plateado y negro.

Notable avance tecnológico en las cámaras

Las cámaras concentran otra parte importante de las novedades. Apple incorporó Pro Controls, una herramienta que permite intervenir sobre distintos parámetros de fotografía y video, entre ellos el equilibrio de colores y las velocidades de captura. La principal modificación técnica está vinculada con la incorporación de un sensor de apertura variable, capaz de regular mediante un diafragma la cantidad de luz que alcanza el sensor y ofrecer un mayor control sobre las condiciones de toma.

La compañía también sumó una identificación oculta denominada Apple Image Reference en las fotografías realizadas con estos modelos. En cuanto a la disposición de las cámaras, el diseño presenta similitudes con el iPhone 17 Air, aunque en los nuevos Pro las lentes aparecen ubicadas horizontalmente.

Cuánto cuestan el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de 1.199 dólares en su versión de 256 GB, mientras que el iPhone 18 Pro Max partirá de los 1.299 dólares con la misma capacidad de almacenamiento. Apple informó que ambos modelos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.