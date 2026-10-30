Moria Casán rompió en llanto en vivo tras una inesperada conexión de una médium con su padre: "Vení a protegerme"

La One recibió la visita de un grupo de médiums y brujas blancas en su programa y terminó protagonizando un momento de profunda emoción al recordar a su papá.

Moria Casán no pudo contener la emoción al recordar a su padre, Juan Casanova, a quien le dedicó unas sentidas palabras.

La conductora Moria Casán vivió un viernes cargado de emociones en su magazine La Mañana con Moria. Lo que comenzó como una charla con un grupo de médiums y brujas blancas terminó convirtiéndose en un momento profundamente conmovedor, cuando una inesperada conexión espiritual con su padre, Juan Casanova, llevó a la One a emocionarse hasta las lágrimas.

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Todo se originó cuando la conductora quiso saber si las invitadas tenían la capacidad de comunicarse con personas fallecidas. “Energéticamente el ambiente es hermoso. No hay una cosa rara” , comenzó diciendo antes de preguntarle a una de las médiums: “¿Se pueden comunicar con muertos ustedes? ¿Qué le dicen?”.

“Sí. No los bajo, no los sacó de la luz, no los introduzco en mi cuerpo, yo soy canal. Recibo información y te la transmito”, respondió la mujer.

Decidida a profundizar en la experiencia, Moria les consultó a las médiums si podían transmitirle algún mensaje de una persona que la hubiera querido mucho. "¿Podés recibir algo de la persona que decís que me quiere mucho? ¿Quién es la persona?”, consultó. “Es el hombre más importante de tu vida. El primer hombre de tu vida”, respondió la invitada.

Primero la conductora pensó en Mario Castiglione, el padre de su hija Sofía Gala. Sin embargo, la mujer fue contundente al aclarar a quien se refería: “El hombre más importante de tu vida, que te contiene y te protege, es tu padre”.

La emoción de Moria Casán al recordar a su padre Juan Casanova

La diva no pudo contener la emoción al recordar a su padre, Juan Casanova, a quien le dedicó unas sentidas palabras y destacó el papel fundamental que tuvo en su vida y en sus primeros acercamientos al mundo artístico. “Mi padre, qué bueno. Tenés razón. Claro, mi padre fue el primero, el que hizo que mi vida sea lúdica, me metió en el mundo del arte. Era músico, pero amaba el arte”, expresó emocionada la exvedette.

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Visiblemente conmovida, la One aprovechó el momento para dedicarle un mensaje cargado de amor y agradecimieto: “Juan Casanova, ¡te quiero! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido, Juan! Vení a protegerme. Mi padre y mi madre fueron maravillosos”.

Finalmente, recordó con cariño su infancia y agradeció el acompañamiento de sus padres a lo largo de su vida: “Yo, hija única, y no me puedo quejar de nada. Una vida maravillosa. Juan Casanova, gracias por protegerme, te quiero”.