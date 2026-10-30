IR A
IR A

Moria Casán rompió en llanto en vivo tras una inesperada conexión de una médium con su padre: "Vení a protegerme"

La One recibió la visita de un grupo de médiums y brujas blancas en su programa y terminó protagonizando un momento de profunda emoción al recordar a su papá.

Moria Casán no pudo contener la emoción al recordar a su padre

Moria Casán no pudo contener la emoción al recordar a su padre, Juan Casanova, a quien le dedicó unas sentidas palabras.

Moria Casán opinó sobre Virginia Gallardo luego de que celebrara la condena a Lotocki.
Te puede interesar:

Moria Casán desató la polémica por sus filosos comentarios sobre Virginia Gallardo tras celebrar la condena a Lotocki

Todo se originó cuando la conductora quiso saber si las invitadas tenían la capacidad de comunicarse con personas fallecidas. “Energéticamente el ambiente es hermoso. No hay una cosa rara”, comenzó diciendo antes de preguntarle a una de las médiums: “¿Se pueden comunicar con muertos ustedes? ¿Qué le dicen?”.

“Sí. No los bajo, no los sacó de la luz, no los introduzco en mi cuerpo, yo soy canal. Recibo información y te la transmito”, respondió la mujer.

Captura de pantalla: Canal Trece

Captura de pantalla: Canal Trece

Decidida a profundizar en la experiencia, Moria les consultó a las médiums si podían transmitirle algún mensaje de una persona que la hubiera querido mucho. "¿Podés recibir algo de la persona que decís que me quiere mucho? ¿Quién es la persona?”, consultó. “Es el hombre más importante de tu vida. El primer hombre de tu vida”, respondió la invitada.

Primero la conductora pensó en Mario Castiglione, el padre de su hija Sofía Gala. Sin embargo, la mujer fue contundente al aclarar a quien se refería: “El hombre más importante de tu vida, que te contiene y te protege, es tu padre”.

La emoción de Moria Casán al recordar a su padre Juan Casanova

La diva no pudo contener la emoción al recordar a su padre, Juan Casanova, a quien le dedicó unas sentidas palabras y destacó el papel fundamental que tuvo en su vida y en sus primeros acercamientos al mundo artístico. Mi padre, qué bueno. Tenés razón. Claro, mi padre fue el primero, el que hizo que mi vida sea lúdica, me metió en el mundo del arte. Era músico, pero amaba el arte”, expresó emocionada la exvedette.

Los padres de Moria Casán: Juan Casanova y Rosa Faga

Los padres de Moria Casán: Juan Casanova y Rosa Faga

Visiblemente conmovida, la One aprovechó el momento para dedicarle un mensaje cargado de amor y agradecimieto: “Juan Casanova, ¡te quiero! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido, Juan! Vení a protegerme. Mi padre y mi madre fueron maravillosos”.

Finalmente, recordó con cariño su infancia y agradeció el acompañamiento de sus padres a lo largo de su vida: “Yo, hija única, y no me puedo quejar de nada. Una vida maravillosa. Juan Casanova, gracias por protegerme, te quiero”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dolor de Evangelina Anderson por la pérdida de su amiga. 

El desgarrador momento que atraviesa Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Hoy duele el alma"

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

últimas noticias

Gabriele Mini en el Alpine de Colapinto, en la primera práctica.

Colapinto terminó 16º en el segundo entrenamiento del GP de México de la Fórmula 1

Hace 24 minutos
Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. 

Jornada financiera en rojo: el riesgo país rozó los 800 puntos y cayeron acciones y bonos

Hace 38 minutos
César Lencina había asumido como subsecretario el 22 de septiembre pasado.

Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología: criticó al Gobierno y denunció "destrato"

Hace 41 minutos
Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu. 

Elecciones en Israel: quién es Gadi Eisenkot, el exjefe militar que desafía a Benjamin Netanyahu

Hace 51 minutos
Estudiantes y trabajadores salieron por miles este viernes a las calles en toda Italia.

Italia: fuerte represión policial a manifestantes contra el gobierno de Meloni

Hace 1 hora