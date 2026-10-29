Filtraron un nuevo gameplay oficial del GTA 6 en el lugar menos esperado

Un episodio de South Park incluyó unos segundos inéditos de jugabilidad de Grand Theft Auto VI, y las imágenes llegaron por un camino muy distinto al de un tráiler de Rockstar Games. El fragmento apareció en el capítulo Guinea Pig on a Stick, emitido el 28 de octubre, y tiene el humor típico de la serie de animación.

La escena dura unos 30 segundos y muestra un televisor que reproduce un video nunca visto del juego, mientras una presentadora explica lo que se puede hacer en la situación que aparece en pantalla. No se trata de una parodia. Es jugabilidad real, y en los créditos del episodio se agradece a Rockstar por la iniciativa. La información fue reunida por Insider Gaming.

El fragmento arranca con una playa soleada, donde un perro hace sus necesidades junto a su dueño. Detrás se ve a Jason y Lucía, los dos protagonistas del juego, que caminan hacia ellos. Luego la imagen pasa de esa secuencia a la jugabilidad propiamente dicha.

Ya en control, Jason tira restos de comida al dueño del perro para provocarlo. Cuando el hombre reacciona, el protagonista toma la bolsa con los excrementos del animal y se la lanza a la cara. El personaje no jugador, controlado por la inteligencia artificial, se queja con las manos en el rostro tras el impacto. En pantalla también se alcanzan a ver el minimapa, una playa llena de gente, edificios de fondo y un avión que viaja por los cielos de lo que parece ser Vice City.

Grand Theft Auto VI es la nueva entrega de la saga de acción y aventura en mundo abierto desarrollada y publicada por Rockstar Games. Llega más de trece años después de Grand Theft Auto V y sus creadores lo plantean como la evolución más grande e inmersiva de la serie hasta la fecha.

Su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por el momento, la compañía no anunció oficialmente una versión para PC, aunque podría estar disponible antes de lo que se piensa.

Con un territorio que duplica la extensión de Grand Theft Auto V, la geografía se divide en seis regiones principales que abarcan desde los humedales de Grassrivers y las tropicales Islas de Leonida hasta los núcleos urbanos e industriales de Port Gellhorn, Ambrosia y las zonas salvajes del Parque Nacional Mount Kalaga. E

La trama argumental se mete en los trasfondos de sus protagonistas: Lucía Caminos, quien sale de prisión luego de una infancia marcada por la violencia, y Jason Duval, un exmilitar con un pasado de trabajo para narcotraficantes en los Cayos. La historia arranca cuando un robo aparentemente sencillo sale mal y desencadena una conspiración criminal que se propaga por todo el estado, obligándolos a cooperar para sobrevivir.

Respecto a su comercialización, el título estará disponible en Edición Estándar (79,99 USD) y Ultimate Edition (99,99 USD), prescindiendo del disco en las cajas de tienda para incluir únicamente un código de descarga digital. Las estimaciones sobre su tamaño en PlayStation 5 indican una instalación cercana a los 210 GB, con una fase de precarga digital habilitada a partir del 12 de noviembre de 2026. Finalmente, Rockstar confirmó que el estreno del 19 de noviembre está enfocado de manera exclusiva en la experiencia narrativa individual de un solo jugador.