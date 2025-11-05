5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estos son los 3 lugares de tu casa donde nunca debés poner el router del Wifi

Se aconseja mantener este dispositivo lejos de ciertos sectores del hogar y apartado de otros aparatos; estos son los lugares menos recomendados.

Por
Dónde podés poner el Wifi para no tener problemas con el internet.

Dónde podés poner el Wifi para no tener problemas con el internet.

  • La ubicación del router influye directamente en la potencia y estabilidad del Wi-Fi, por lo que elegir el lugar adecuado es clave para una buena conexión.
  • No se recomienda colocarlo cerca de aparatos electrónicos, ya que las ondas electromagnéticas de estos equipos generan interferencias y reducen el alcance.
  • Tampoco debe instalarse en el suelo, dentro de muebles cerrados ni cerca de la cocina, donde los materiales y electrodomésticos bloquean o debilitan la señal.
  • Para lograr una cobertura óptima, lo ideal es ubicar el router en una zona elevada, central y alejada de fuentes de humedad o calor.

La conexión a Internet se convirtió en una necesidad esencial en la vida diaria, siendo clave para la comunicación constante y el desarrollo del trabajo cotidiano. Por su relevancia, resulta indispensable garantizar que la señal Wi-Fi se distribuya de manera eficiente en todo el hogar. En este sentido, es importante identificar aquellos lugares que pueden obstaculizar el rendimiento y debilitar la conexión.

Un tip clave para tener en cuenta.
Te puede interesar:

Con este truco del Wifi podés proyectar tu celular en una pantalla de la televisión en segundos

Para lograr la máxima cobertura, los especialistas en conectividad destacan tres zonas del hogar donde el router Wi-Fi no debería ubicarse: cerca de aparatos electrónicos, en el suelo o en proximidad a la cocina. Cada uno de estos espacios presenta factores que absorben o desvían la señal, afectando su alcance y estabilidad.

wifi

En consecuencia, mantener el router alejado de estas áreas críticas es fundamental para optimizar la calidad de la conexión. Evitar su colocación junto a dispositivos que generan interferencias, zonas bajas o espacios con materiales que bloquean la señal permite asegurar una cobertura más pareja y potente en toda la vivienda..

En qué lugares no debés poner el router del Wifi en tu casa

La ubicación del router Wi-Fi influye directamente en la calidad de la conexión dentro del hogar. Una posición incorrecta puede generar interferencias y reducir notablemente la potencia de la señal, provocando una conexión más lenta e inestable. Por este motivo, resulta fundamental conocer los espacios menos recomendables para su instalación y así garantizar un rendimiento óptimo.

Uno de los errores más frecuentes consiste en colocar el router demasiado cerca de aparatos electrónicos. Equipos como televisores, parlantes o computadoras emiten ondas electromagnéticas que interfieren con la señal inalámbrica, afectando su alcance y estabilidad. Estos dispositivos terminan absorbiendo parte de la señal, lo que provoca una distribución irregular y una disminución de la velocidad en otros equipos conectados. Por esa razón, se aconseja mantener una distancia mínima de 30 centímetros respecto de otros electrónicos.

WiFi
Los smartphones disponen de una opción para crear un QR de la red

Los smartphones disponen de una opción para crear un QR de la red

También representan un problema las paredes, ventanas y materiales estructurales. Elementos como el ladrillo, la piedra, los espejos o los grandes electrodomésticos bloquean o debilitan las ondas, dificultando que la señal llegue con fuerza a los espacios más alejados. En viviendas con muchas divisiones o materiales reflectantes, el impacto sobre la conectividad puede ser aún mayor.

Otra práctica desaconsejada es colocar el router dentro de muebles cerrados o armarios. Este tipo de ubicación limita la propagación de la señal, sobre todo si el mueble contiene partes metálicas o de vidrio. Ambos materiales generan rebotes y dispersión ineficiente, reduciendo el alcance efectivo del Wi-Fi y afectando la estabilidad de la conexión.

WiFi
Tres maneras de compartir tu red de wifi sin revelar la contraseña

Tres maneras de compartir tu red de wifi sin revelar la contraseña

Tampoco se recomienda ubicar el router en el suelo. Dado que la señal se propaga hacia abajo y los costados, mantener el dispositivo en una posición elevada mejora considerablemente la cobertura. Cuanto más alto se encuentre, más amplia será el área de alcance. Además, es importante recordar que todos los equipos conectados comparten el mismo ancho de banda, por lo que aquellos más antiguos o de uso intensivo pueden ralentizar el rendimiento general.

Por último, no se debe instalar el router en exteriores sin protección. Factores como la humedad, la exposición al sol o la cercanía con árboles pueden deteriorar la conexión. En caso de necesitar buena cobertura en patios, balcones o jardines, la alternativa más adecuada es sumar un repetidor de señal diseñado para ampliar el rango de alcance sin comprometer la estabilidad de la red principal.

Noticias relacionadas

Un tip clave para tu hogar.

Wifi lento: cómo saber si te hackearon el router en pocos pasos

 Se trata de reiniciar el módem y el router porque para que se eliminen problemas temporales y la memoria del equipo se limpie.

Revelado: cómo podés duplicar la velocidad de tu Wifi en minutos

La función de hotspot permite compartir los datos móviles del celular con otros dispositivos sin necesidad de un router fijo.

¿Adiós al router Wi-Fi? Así se puede transformar tu celular para dar internet a otros dispositivos

La Inteligencia Artificial a veces queda descolocada por las preguntas de los usuarios.

Inteligencia Artificial: cómo es el truco viral para enloquecer a Chat GPT

Con este truco podrás ampliar tu señal de internet en el hogar.

De esta forma podés convertir tu celular en un repetidor de Wifi para tu hogar

Consejo clave para que el internet no funcione lento.

Cuál es el lugar menos indicado de tu casa para poner el router de tu Wifi

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 7 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 15 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 23 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 26 minutos
Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

Hace 44 minutos