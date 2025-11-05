Estos son los 3 lugares de tu casa donde nunca debés poner el router del Wifi

Se aconseja mantener este dispositivo lejos de ciertos sectores del hogar y apartado de otros aparatos; estos son los lugares menos recomendados.

La conexión a Internet se convirtió en una necesidad esencial en la vida diaria, siendo clave para la comunicación constante y el desarrollo del trabajo cotidiano. Por su relevancia, resulta indispensable garantizar que la señal Wi-Fi se distribuya de manera eficiente en todo el hogar. En este sentido, es importante identificar aquellos lugares que pueden obstaculizar el rendimiento y debilitar la conexión.

Con este truco del Wifi podés proyectar tu celular en una pantalla de la televisión en segundos

Para lograr la máxima cobertura, los especialistas en conectividad destacan tres zonas del hogar donde el router Wi-Fi no debería ubicarse: cerca de aparatos electrónicos, en el suelo o en proximidad a la cocina. Cada uno de estos espacios presenta factores que absorben o desvían la señal, afectando su alcance y estabilidad.

En consecuencia, mantener el router alejado de estas áreas críticas es fundamental para optimizar la calidad de la conexión . Evitar su colocación junto a dispositivos que generan interferencias, zonas bajas o espacios con materiales que bloquean la señal permite asegurar una cobertura más pareja y potente en toda la vivienda..

La ubicación del router Wi-Fi influye directamente en la calidad de la conexión dentro del hogar. Una posición incorrecta puede generar interferencias y reducir notablemente la potencia de la señal, provocando una conexión más lenta e inestable. Por este motivo, resulta fundamental conocer los espacios menos recomendables para su instalación y así garantizar un rendimiento óptimo.

Uno de los errores más frecuentes consiste en colocar el router demasiado cerca de aparatos electrónicos . Equipos como televisores, parlantes o computadoras emiten ondas electromagnéticas que interfieren con la señal inalámbrica, afectando su alcance y estabilidad. Estos dispositivos terminan absorbiendo parte de la señal, lo que provoca una distribución irregular y una disminución de la velocidad en otros equipos conectados. Por esa razón, se aconseja mantener una distancia mínima de 30 centímetros respecto de otros electrónicos.

WiFi Los smartphones disponen de una opción para crear un QR de la red FreePik

También representan un problema las paredes, ventanas y materiales estructurales. Elementos como el ladrillo, la piedra, los espejos o los grandes electrodomésticos bloquean o debilitan las ondas, dificultando que la señal llegue con fuerza a los espacios más alejados. En viviendas con muchas divisiones o materiales reflectantes, el impacto sobre la conectividad puede ser aún mayor.

Otra práctica desaconsejada es colocar el router dentro de muebles cerrados o armarios. Este tipo de ubicación limita la propagación de la señal, sobre todo si el mueble contiene partes metálicas o de vidrio. Ambos materiales generan rebotes y dispersión ineficiente, reduciendo el alcance efectivo del Wi-Fi y afectando la estabilidad de la conexión.

WiFi Tres maneras de compartir tu red de wifi sin revelar la contraseña FreePik

Tampoco se recomienda ubicar el router en el suelo. Dado que la señal se propaga hacia abajo y los costados, mantener el dispositivo en una posición elevada mejora considerablemente la cobertura. Cuanto más alto se encuentre, más amplia será el área de alcance. Además, es importante recordar que todos los equipos conectados comparten el mismo ancho de banda, por lo que aquellos más antiguos o de uso intensivo pueden ralentizar el rendimiento general.

Por último, no se debe instalar el router en exteriores sin protección. Factores como la humedad, la exposición al sol o la cercanía con árboles pueden deteriorar la conexión. En caso de necesitar buena cobertura en patios, balcones o jardines, la alternativa más adecuada es sumar un repetidor de señal diseñado para ampliar el rango de alcance sin comprometer la estabilidad de la red principal.