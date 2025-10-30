Es posible tener mejor conexión con solo reiniciar el módem y router; a continuación, otros trucos para mejorar el wifi.

Se trata de reiniciar el módem y el router porque para que se eliminen problemas temporales y la memoria del equipo se limpie.

Cuando el wifi funciona lento , presenta un problema para los usuarios porque tienen dificultades para acceder a sitios web o usar aplicaciones en sus dispositivos. Sin embargo, existe un sencillo truco que recomiendan los expertos para duplicar la velocidad de Internet en tan solo dos minutos .

Este no consiste en tener muchos conocimientos de computación o programación. Se trata de reiniciar el módem y el router porque para que se eliminen problemas temporales y la memoria del equipo se limpie. Así se puede dar un gran impulso a la velocidad al resetear las tareas que lo ralentizaban antes.

A continuación, el procedimiento para mejorar la velocidad de Internet:

Primero es importante encontrar el router y módem en el hogar para reiniciarlo . Después, es necesario localizar el botón de apagado o el cable a la corriente eléctrica para desenchufar el router y módem.

Desconectar todos los cables de ambos dispositivos , tanto los de corriente como los de red si es necesario.

3. Esperar unos segundos

Espera entre 20 y 30 segundos para asegurarse de que los equipos se apaguen completamente y se borren procesos en memoria.

4. Conectar el router y el módem nuevamente

Volver a enchufar primero el módem y esperar a que las luces indiquen que está encendido y funcionando. Luego conecta y enciende el router. También se recomienda esperar unos minutos a que las luces del equipo se estabilicen y vuelva a estar operativa la conexión.

5. Probar el wifi

Verificar la conexión para ver si la velocidad de Internet mejoró.

Consejos para mejorar el wifi y la conexión a Internet

Si este procedimiento no hace que mejore la conectividad , se pueden hacer otros trucos para impulsar el wifi antes de recurrir a un cambio del módem y el router.

, se pueden hacer antes de recurrir a un cambio del módem y el router. Verificar que todos los cables estén bien conectados y en buen estado , y que el router esté encendido correctamente . A veces un cable Ethernet defectuoso o mal conectado afecta la velocidad.

, y que el . A veces un cable Ethernet defectuoso o mal conectado afecta la velocidad. Intentar que se actualice el firmware del router software especializado integrado en el hardware del dispositivo que actúa como su “sistema operativo” desde su configuración web o aplicación oficial. Si se encuentra desactualizado puede causar lentitud en la conexión.

integrado en el hardware del dispositivo que actúa como su “sistema operativo” desde su configuración web o aplicación oficial. Si se encuentra desactualizado puede causar lentitud en la conexión. Probar también cambiar la ubicación del router para que la señal wifi no tenga obstrucciones ni interferencias .

. Cambiar la banda wifi a 5GHz si solo se usa 2.4GHz , pues la banda de 5GHz tiene más velocidad, aunque con menos alcance.

, pues la banda de 5GHz tiene más velocidad, aunque con menos alcance. Seleccionar un canal wifi menos congestionado en la configuración del router para evitar interferencias con otras redes.

en la configuración del router para evitar interferencias con otras redes. Realizar un reinicio de fábrica (reset) para eliminar configuraciones erróneas o malware que puedan estar afectando la red.

o malware que puedan estar afectando la red. Otra opción que no involucra al router o el módem es comprobar si algún programa o dispositivo está acaparando el ancho de banda . Por lo tanto, habría que cerrarlo u apagarlo para mejorar la velocidad en otros dispositivos.

. Por lo tanto, habría que cerrarlo u apagarlo para mejorar la velocidad en otros dispositivos. También se puede revisar las velocidades contratadas con el proveedor de internet para descartar que el problema sea externo. Para ello, hay que comunicarse con el soporte técnico del suministrador de internet para que se haga una revisión y ofrezca una ayuda especializada.

para descartar que el problema sea externo. Para ello, hay que comunicarse con el soporte técnico del suministrador de internet para que se haga una revisión y ofrezca una ayuda especializada. Si luego de todo esto no mejora, el router puede ser antiguo o estar dañado, por lo cual se podría considerar la actualización del equipo a un modelo más moderno y potente.