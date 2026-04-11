11 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

¿Adiós a las casas tradicionales? La nueva metodología para crear edificios con impresoras 3D

Una tendencia novedosa en materiales de construcción basados en granos de maíz podría cambiar la forma de edificar las ciudades.

Por
La innovación en materiales para construir edificios a partir del maíz 

La innovación en materiales para construir edificios a partir del maíz 

arch daily
  • La impresión 3D aplicada a la construcción avanza con materiales alternativos que buscan reducir el impacto ambiental del cemento tradicional.
  • Un nuevo compuesto a base de maíz, denominado Corncretl, promete disminuir hasta un 70% las emisiones de carbono.
  • La técnica permite optimizar recursos, acortar tiempos de obra y reducir significativamente los residuos.
  • Aunque aún se encuentra en experimental, el desarrollo anticipa un cambio de paradigma en el diseño y la arquitectura.

La construcción atraviesa un proceso de transformación que interpela tanto a la arquitectura como al diseño de interiores, en un contexto donde la sostenibilidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en una necesidad estructural. En ese marco, la aparición de materiales innovadores como el denominado Corncretl abre un escenario donde la impresión 3D podría redefinir la forma en que se proyectan y ejecutan viviendas, desplazando progresivamente a los métodos tradicionales.

Apple se suma a la tendencia de los celulares plegables. 
Te puede interesar:

Se filtró el nuevo iPhone plegable: cuándo sale a la venta en Argentina

Construccion 3D con maiz (1)

El nuevo hormigón de maíz para crear casas en 3D

El desarrollo de este material surge del trabajo de Dinorah Martínez Schulte y Edurne Morales, integrantes del colectivo Manufactura, quienes impulsaron una investigación basada en residuos derivados del maíz. El componente central es el nejayote, un subproducto de la nixtamalización que, combinado con cal y áridos minerales, permite generar una mezcla apta para impresión 3D mediante sistemas robóticos.

El proceso, desarrollado en colaboración con WASP 3D Industrial Partners durante la Residencia Wasp 2025 en Italia, elimina la necesidad de encofrados y reduce el desperdicio de material hasta en un 90%. A su vez, los tiempos de fraguado resultan considerablemente menores, ya que el compuesto endurece a temperatura ambiente en pocos días.

Desde el diseño, esta tecnología introduce nuevas posibilidades formales, al permitir estructuras más libres y adaptables, además de paneles modulares que facilitan la personalización de los espacios. A nivel material, una de sus propiedades más relevantes es la capacidad de autorreparación, donde la cal reacciona frente a la humedad y sella microfisuras de manera natural, prolongando la vida útil de las construcciones.

Construccion 3D con maiz

El futuro de la construcción

Si bien este tipo de desarrollos todavía no se implementa de manera masiva, forman parte de una tendencia global orientada a reducir la dependencia del cemento Portland, uno de los principales emisores de CO en la industria. En esa línea, investigaciones como las de la Universidad de Tokio, que experimenta con residuos orgánicos, o del Real Instituto Tecnológico de Melbourne, que trabaja con tierra apisonada, muestran un escenario en expansión.

Para el diseño de interiores, este cambio no es menor, ya que redefine no solo los materiales disponibles, sino también los tiempos de obra, las terminaciones y la relación entre estructura y espacio habitable. La impresión 3D aplicada a la vivienda no implica únicamente una innovación técnica, sino una reformulación integral del proceso de construcción, donde eficiencia, sustentabilidad y diseño convergen.

Noticias relacionadas

Revelaron detalles del IPhone 18: cuándo sale a la venta

Llega el iPhone plegable: filtraron todos los detalles del 18 Pro y su fecha de salida a la venta

¿Chau a la freidora de aire? Este electrodoméstico podría reemplazarla por su funcionalidad. 

¿Adiós a la freidora de aire? El electrodoméstico que podría reemplazar y facilitar la cocina

No te rompés más la espalda para limpiar los rincones: este electrodoméstico hace todo por vos. 

Adiós a barrer: así es el dispositivo inteligente que te va a cambiar la vida

Las olas de frío extremo impulsan la búsqueda de soluciones prácticas para mantener el calor corporal.

Adiós al frío: el abrigo electrónico que impedirá que sufras el invierno en 2026

Dispositivos antiguos pierden acceso a Whatsapp desde abril 2026.

Adiós a WhatsApp: los celulares que se quedan afuera en abril 2026

Estas variantes amplían el repertorio disponible.

Adiós al iPhone como lo conocíamos: los nuevos emojis que incorporó Apple

Rating Cero

Yanina Latorre apuntó contra José Chatruc.

Yanina Latorre fulminó a una pareja de famosos: "Ojalá te deje"

Paula Chaves y Zaira Nara, en plena guerra.

La drástica decisión de Paula Chaves con Zaira Nara: "Ya no es más la..."

¿Qué le pasa a Floppy Tesouro?

El duro momento de salud que atraviesa Floppy Tesouro: "Los dolores son insoportables"

Matt Damon y su transformación para interpretar a Odiseo.

El increíble cambio que tuvo que hacer Matt Damon para la película "La Odisea"

Para los fans del UCM, eso significaría vivir momentos clave de sus series favoritas rodeados de público, con sonido envolvente y pantalla gigante, algo muy distinto a verlos en casa.

Marvel tiene planes de pasar sus series en el cine y Daredevil: Born Again podría ser la primera

La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante.

Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por su supuesto romance con el exmarido de Pampita

últimas noticias

De promesa en Independiente a empresario en Estados Unidos.

¿De qué jugador se trata? Pasó por Independiente, jugó en Finlandia y hoy vive en Estados Unidos

Hace 8 minutos
El mensaje final es tan simple como poco espectacular: priorizar una alimentación natural, moverse más a lo largo del día, dormir lo suficiente, gestionar el estrés y cuidar los vínculos personales.

"Comer bien, caminar más y...": un experto en longevidad reveló las tres claves para vivir más años

Hace 13 minutos
Ambos adolescentes se electrocutaron durante 10 segundos.

Al borde de la muerte: salvó a su amigo que se electrocutó en una cancha de fútbol

Hace 21 minutos
En el video, la joven mostró su tobillera electrónica y contó lo que hizo durante el día. 

Agostina Páez mostró en redes cómo vivió su detención en Brasil: "La he pasado muy mal"

Hace 36 minutos
En el video se puede observar el supuesto fantasma de una mujer.

Espeluznante: el fantasma de una mujer intentó entrar a su casa y lo grabó con el celular

Hace 1 hora