¿Adiós a las casas tradicionales? La nueva metodología para crear edificios con impresoras 3D Una tendencia novedosa en materiales de construcción basados en granos de maíz podría cambiar la forma de edificar las ciudades. Por + Seguir en







La innovación en materiales para construir edificios a partir del maíz arch daily

La impresión 3D aplicada a la construcción avanza con materiales alternativos que buscan reducir el impacto ambiental del cemento tradicional.

Un nuevo compuesto a base de maíz, denominado Corncretl, promete disminuir hasta un 70% las emisiones de carbono.

La técnica permite optimizar recursos, acortar tiempos de obra y reducir significativamente los residuos.

Aunque aún se encuentra en experimental, el desarrollo anticipa un cambio de paradigma en el diseño y la arquitectura. La construcción atraviesa un proceso de transformación que interpela tanto a la arquitectura como al diseño de interiores, en un contexto donde la sostenibilidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en una necesidad estructural. En ese marco, la aparición de materiales innovadores como el denominado Corncretl abre un escenario donde la impresión 3D podría redefinir la forma en que se proyectan y ejecutan viviendas, desplazando progresivamente a los métodos tradicionales.

Construccion 3D con maiz (1) Talent24H El nuevo hormigón de maíz para crear casas en 3D El desarrollo de este material surge del trabajo de Dinorah Martínez Schulte y Edurne Morales, integrantes del colectivo Manufactura, quienes impulsaron una investigación basada en residuos derivados del maíz. El componente central es el nejayote, un subproducto de la nixtamalización que, combinado con cal y áridos minerales, permite generar una mezcla apta para impresión 3D mediante sistemas robóticos.

El proceso, desarrollado en colaboración con WASP 3D Industrial Partners durante la Residencia Wasp 2025 en Italia, elimina la necesidad de encofrados y reduce el desperdicio de material hasta en un 90%. A su vez, los tiempos de fraguado resultan considerablemente menores, ya que el compuesto endurece a temperatura ambiente en pocos días.

Desde el diseño, esta tecnología introduce nuevas posibilidades formales, al permitir estructuras más libres y adaptables, además de paneles modulares que facilitan la personalización de los espacios. A nivel material, una de sus propiedades más relevantes es la capacidad de autorreparación, donde la cal reacciona frente a la humedad y sella microfisuras de manera natural, prolongando la vida útil de las construcciones.

Construccion 3D con maiz ecoticias El futuro de la construcción Si bien este tipo de desarrollos todavía no se implementa de manera masiva, forman parte de una tendencia global orientada a reducir la dependencia del cemento Portland, uno de los principales emisores de CO en la industria. En esa línea, investigaciones como las de la Universidad de Tokio, que experimenta con residuos orgánicos, o del Real Instituto Tecnológico de Melbourne, que trabaja con tierra apisonada, muestran un escenario en expansión.