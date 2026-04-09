Se filtró el nuevo iPhone plegable: cuándo sale a la venta en Argentina El lanzamiento del iPhone plegable se habría desplazado debido a exigentes pruebas de calidad en la bisagra y el panel. El lanzamiento oficial sería recién sería en septiembre y su ingreso al país se demoraría unos meses más. Por + Seguir en







Apple se suma a la tendencia de los celulares plegables. FREEPIK

Apple se suma a las pantallas plegables y ajusta su cronograma de lanzamientos para 2026. El dispositivo contaría con una pantalla interna de casi 8 pulgadas, funcionando como un híbrido entre teléfono y tableta. Apple prioriza la eliminación total de la marca del pliegue en la pantalla para diferenciarse de la competencia actual. Se estima que el equipo llegará a las tiendas en Argentina unos meses después de su debut oficial en Estados Unidos. Tras años de especulaciones y de ver cómo competidores como Samsung o Xiaomi dominan el sector de los dispositivos con pantalla flexible, Apple finalmente parece estar lista para dar el gran salto.

El desarrollo del esperado iPhone Fold atraviesa una etapa de definiciones críticas. Aunque la intención inicial de Apple era un despliegue masivo inmediato tras su presentación, nuevos datos indican que desafíos técnicos en la durabilidad del panel flexible podrían retrasar su llegada a las tiendas de todo el mundo.

Mientras que algunos analistas mantienen que el anuncio oficial se realizará en el clásico evento de septiembre de 2026, la disponibilidad comercial real podría desplazarse hacia el último trimestre del año o incluso principios de 2027. El objetivo de la empresa es evitar los errores de juventud que sufrieron los primeros plegables del mercado, priorizando una pantalla sin pliegues visibles y una bisagra de titanio ultra resistente.

iPhone plegable Según los analistas tecnológicos, la empresa estaría a punto de lanzar su próximo proyecto. Apple La firma busca que su primer iPhone plegable no sea solo un experimento, sino un estándar de lujo y funcionalidad que justifique su elevado costo.

Cómo es el diseño del nuevo iPhone plegable y cuándo llega a la Argentina Las filtraciones apuntan a un dispositivo de diseño tipo "libro", similar a la serie Fold de su principal competidor. Se habla de una pantalla interna que alcanzaría las 7,7 pulgadas al desplegarse, convirtiendo el teléfono en una pequeña tableta, mientras que cerrado mantendría una pantalla exterior funcional para el uso cotidiano.