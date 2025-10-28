28 de octubre de 2025 Inicio
Con este truco del Wifi podés proyectar tu celular en una pantalla de la televisión en segundos

Al conectar ambos dispositivos a la misma red, los usuarios pueden compartir videos, juegos y presentaciones de forma inalámbrica y sin complicaciones.

Un tip clave para tener en cuenta.

Un tip clave para tener en cuenta.

  • Los smartphones permiten duplicar la pantalla en televisores inteligentes sin cables mediante WiFi.
  • La función, llamada “Smart View”, “Screen Mirroring” o “AirPlay”, está integrada en Android y iPhone.
  • Solo se necesita que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi.
  • Ofrece calidad de imagen hasta 4K y una conexión rápida y sin complicaciones.
Este botón del router es fundamental para tener un Wifi seguro y no todos lo conocen: cuál es

Muchos usuarios de smartphones, tanto de Android como de iPhone, desconocen que sus dispositivos incluyen una función integrada capaz de duplicar la pantalla en un televisor inteligente. Este “botón oculto”, presente en la mayoría de los teléfonos modernos, permite proyectar en una pantalla más grande todo el contenido del celular, desde fotos y videos hasta juegos y aplicaciones. Se trata de una herramienta práctica y poco explorada que mejora la experiencia visual y de entretenimiento sin requerir dispositivos adicionales.

La principal ventaja de esta función radica en su simplicidad. Ya no resulta necesario utilizar cables HDMI, adaptadores o equipos externos para conectar el teléfono al televisor. Solo basta con que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi para compartir contenidos de forma directa e inalámbrica. Esta tecnología, incorporada tanto en el software del móvil como en los televisores inteligentes, permite disfrutar de películas, series o presentaciones en una pantalla más amplia, con un proceso rápido y sin complicaciones.

Activar esta opción es sencillo y suele encontrarse en los menús de configuración rápida o ajustes del teléfono, bajo nombres como “Smart View”, “Screen Mirroring” o “AirPlay”. Muchos usuarios no aprovechan esta funcionalidad por desconocimiento, perdiendo la oportunidad de transformar su televisor en una extensión del móvil. Sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales, esta herramienta demuestra el potencial de conexión y comodidad que ya forma parte de la tecnología cotidiana.

Cómo conectar el celular a la televisión a través del Wifi

Conectar el celular a la televisión mediante WiFi es una de las formas más simples y cómodas de disfrutar contenido multimedia en una pantalla grande sin utilizar cables. Para que funcione correctamente, ambos dispositivos deben estar vinculados a la misma red inalámbrica. Si uno de ellos está conectado a una red diferente, como una banda de 2.4 GHz y el otro a una de 5 GHz, la sincronización no se completará. Mantener la conexión unificada garantiza una experiencia fluida y sin interrupciones.

En los teléfonos Android, la función de duplicación de pantalla se conoce como “Smart View”, “Transmitir” o “Screen Mirroring”, según la marca del dispositivo. Esta herramienta se activa desde el panel de ajustes rápidos, al deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Una vez seleccionada, el sistema detecta automáticamente los televisores compatibles que estén dentro de la misma red WiFi. Luego, solo basta con elegir el televisor deseado y el contenido del celular se mostrará de inmediato en una pantalla más grande.

En el caso de los usuarios de iPhone y iPad, el método de conexión más utilizado es AirPlay. Este protocolo de transmisión inalámbrica permite vincular los dispositivos con televisores compatibles con AirPlay 2 o con un Apple TV. Para activarlo, se debe abrir el Centro de Control del iPhone y seleccionar la opción “Duplicar Pantalla”. Al hacerlo, el dispositivo mostrará los televisores disponibles y bastará con elegir el correcto para que la imagen del teléfono se proyecte de forma instantánea.

Otra opción eficaz consiste en utilizar dispositivos externos como Chromecast o Fire TV Stick, que transforman cualquier televisor con puerto HDMI en un receptor WiFi. Estos equipos permiten enviar contenido desde aplicaciones como YouTube o Netflix directamente a la pantalla sin necesidad de duplicar toda la interfaz del celular. Este método reduce el consumo de batería y deja libre el teléfono para seguir utilizándolo mientras se reproduce el contenido.

Entre las principales ventajas de la conexión inalámbrica destaca la libertad de movimiento que ofrece, al no depender de cables ni adaptadores. Además, permite mantener una estética más limpia y ordenada en el entorno del televisor. Con una red estable, la calidad de imagen puede alcanzar resoluciones Full HD o incluso 4K, ofreciendo una experiencia visual fluida y envolvente.

Para optimizar la conexión, es recomendable mantener el router cerca de los dispositivos y utilizar, en lo posible, la banda de 5 GHz, que ofrece mayor velocidad y menor interferencia. También conviene mantener actualizados el sistema operativo del teléfono y el software del televisor o dispositivo de transmisión. Estas acciones garantizan compatibilidad, estabilidad y mejor rendimiento al proyectar el contenido de un celular en la televisión mediante WiFi.

