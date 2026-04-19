19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La segunda mitad de abril traerá suerte solo para algunos signos: cuáles son los más favorecidos

El cambio entre Aries y Tauro marca un momento de transición donde algunos perfiles astrales pueden sentir que finalmente comienzan a acomodarse piezas que venían moviéndose desde hace semanas.

Por
La segunda mitad de abril traerá suerte solo para algunos signos

La segunda mitad de abril traerá suerte solo para algunos signos

  • La segunda mitad de abril llega con un cambio energético importante en el cielo.
  • Durante los primeros días todavía se siente la intensidad del stellium en Aries.
  • El Sol permanece en Aries hasta el 20 de abril y luego cambia el ritmo al ingresar en Tauro.
  • Venus en Géminis favorece la comunicación, los vínculos y nuevas conexiones.
  • Para algunos, estos días pueden marcar un verdadero punto de inflexión.

La segunda mitad de abril traerá suerte solo para algunos signos: durante estos días, el Sol continúa en Aries hasta el 20 del mes, aportando impulso, coraje y necesidad de avanzar, pero luego cambia por completo el clima cuando ingresa en Tauro. ¿Cuáles son los más favorecidos?

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 19 de abril

A esto se suma un escenario especial: Venus transita Géminis, favoreciendo la comunicación en los vínculos, mientras Urano permanece en los últimos grados de Tauro, generando cambios inesperados en decisiones relacionadas con el dinero, el amor y la vida personal.

Además, todavía sigue activo un stellium en Aries, una concentración de planetas en ese signo que mantiene una energía fuerte de comienzos, valentía y movimientos rápidos. dentro de este panorama, algunas personas podrían recibir un impulso especialmente favorable antes de que termine el mes.

suerte

Los signos más favorecidos la segunda mitad de abril

Tauro: comienza una etapa de crecimiento

Tauro será uno de los signos más beneficiados. Con el ingreso del Sol a su signo, empieza un nuevo ciclo personal que puede traer mayor claridad, fuerza interior y oportunidades para reorganizar la vida desde un lugar más sólido.

Géminis: magnetismo y nuevas conexiones

Con Venus transitando su signo, Géminis entra en una etapa donde los vínculos, la palabra y las oportunidades sociales pueden tomar protagonismo. Esta energía puede traer encuentros importantes, nuevas propuestas y una sensación de ligereza que favorece decisiones emocionales más sanas.

Virgo: estabilidad después del caos

Virgo puede sentir alivio con el cambio del Sol hacia Tauro, ya que la energía de tierra ayuda a ordenar lo que venía disperso. La segunda mitad de abril favorece temas relacionados con crecimiento personal, trabajo y decisiones que necesitan más seguridad.

Capricornio: impulso para avanzar

Capricornio recibe una energía favorable para recuperar motivación. Después de semanas más intensas, esta etapa puede traer una sensación de mayor confianza para tomar decisiones personales y profesionales.

La estabilidad taurina ayuda a consolidar lo que venía gestándose.

Aries: cierre poderoso de ciclo

Aunque el Sol se prepara para dejar el signo, Aries sigue siendo protagonista por la concentración planetaria que continúa activa. Esto puede traducirse en días de mucha fuerza personal, valentía y capacidad para iniciar algo importante antes de cerrar esta etapa.

Noticias relacionadas

¿Cuáles son los signos que más sentirán la entrada del Sol en Tauro?.

Sol en Tauro: los 5 signos que sentirán con más fuerza el cambio energético del 20 de abril

Sol en Tauro: ¿cómo impacta esta nueva energía en todos los signos?.

El Sol entra en Tauro el 20 de abril: cómo impacta esta nueva energía en todos los signos

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 18 de abril

Es una lunación que no invita a pensar demasiado antes de actuar, pero sí a ser conscientes de hacia dónde se dirige esa acción.

Luna Nueva en Aries hoy: el nuevo comienzo más intenso del año que enciende un ciclo colectivo para todos los signos

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 17 de abril

Siete planetas en Aries: ¿qué significa y cómo impacta en todos los signos?

Siete planetas en Aries hoy: cómo impacta en todos los signos el día más explosivo del año

Rating Cero

Nico y Daniela, a puro romance.

Se filtraron las fotos: Nico Luaces y Daniela Iker pasaron la noche juntos

n los medios, su imagen radiante tampoco pasó desapercibida. A partir de entonces comenzaron a circular preguntas sobre si se realizó algún procedimiento estético durante su reciente viaje a Europa.

Explotaron las redes: se filtró un video de Susana Giménez en traje de baño a sus 82 años que sorprendió a todos

Esta miniserie de época con trama de seducción llegó a HBO Max y está dejando sin palabras a todos.
play

Esta miniserie de época con trama de seducción llegó a HBO Max y está dejando sin palabras a todos: cómo se llama

En esta nueva etapa apuesta por un registro diferente.

El increíble cambio de uno de los actores de Marvel más reconocidos

El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en “Endgame”.

Marvel lanzó un tráiler exclusivo de Avengers: Doomsday y las redes explotaron: qué mostraron

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Gran Hermano: Brian y Danelik dieron el consentimiento, pero no concretaron por un insólito motivo

últimas noticias

Nico y Daniela, a puro romance.

Se filtraron las fotos: Nico Luaces y Daniela Iker pasaron la noche juntos

Hace 7 minutos
Viuda negra gastronómica: detienen a una falsa chef que drogaba a sus clientes y les robaba dinero

Detuvieron a la chef viuda negra: rogaba a sus clientes con comida y les robaba todo

Hace 15 minutos
El sistema incorpora tecnología que facilita el control de los procesos de cocción

¿Adiós a las freidoras de aire? El electrodoméstico que llegó para reemplazarlas

Hace 24 minutos
La reflexión de Kierkegaard sobre la existencia humana. 

"Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo", la reflexión de Kierkegaard

Hace 32 minutos
Variante con calabaza que redefine la receta clásica.

El paso a paso sobre cómo hacer un chipa de zapallo: el procedimiento de Paulina Cocina

Hace 44 minutos