La segunda mitad de abril traerá suerte solo para algunos signos: cuáles son los más favorecidos

El cambio entre Aries y Tauro marca un momento de transición donde algunos perfiles astrales pueden sentir que finalmente comienzan a acomodarse piezas que venían moviéndose desde hace semanas.

La segunda mitad de abril traerá suerte solo para algunos signos

La segunda mitad de abril traerá suerte solo para algunos signos : durante estos días, el Sol continúa en Aries hasta el 20 del mes, aportando impulso, coraje y necesidad de avanzar, pero luego cambia por completo el clima cuando ingresa en Tauro. ¿Cuáles son los más favorecidos?

A esto se suma un escenario especial: Venus transita Géminis, favoreciendo la comunicación en los vínculos, mientras Urano permanece en los últimos grados de Tauro, generando cambios inesperados en decisiones relacionadas con el dinero, el amor y la vida personal.

Además, todavía sigue activo un stellium en Aries, una concentración de planetas en ese signo que mantiene una energía fuerte de comienzos, valentía y movimientos rápidos. dentro de este panorama, algunas personas podrían recibir un impulso especialmente favorable antes de que termine el mes.

Tauro será uno de los signos más beneficiados. Con el ingreso del Sol a su signo, empieza un nuevo ciclo personal que puede traer mayor claridad, fuerza interior y oportunidades para reorganizar la vida desde un lugar más sólido.

Con Venus transitando su signo, Géminis entra en una etapa donde los vínculos, la palabra y las oportunidades sociales pueden tomar protagonismo. Esta energía puede traer encuentros importantes, nuevas propuestas y una sensación de ligereza que favorece decisiones emocionales más sanas.

Virgo: estabilidad después del caos

Virgo puede sentir alivio con el cambio del Sol hacia Tauro, ya que la energía de tierra ayuda a ordenar lo que venía disperso. La segunda mitad de abril favorece temas relacionados con crecimiento personal, trabajo y decisiones que necesitan más seguridad.

Capricornio: impulso para avanzar

Capricornio recibe una energía favorable para recuperar motivación. Después de semanas más intensas, esta etapa puede traer una sensación de mayor confianza para tomar decisiones personales y profesionales.

La estabilidad taurina ayuda a consolidar lo que venía gestándose.

Aries: cierre poderoso de ciclo

Aunque el Sol se prepara para dejar el signo, Aries sigue siendo protagonista por la concentración planetaria que continúa activa. Esto puede traducirse en días de mucha fuerza personal, valentía y capacidad para iniciar algo importante antes de cerrar esta etapa.