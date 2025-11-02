2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mitos y verdades: ¿gasta más batería tener el Wifi siempre prendido en el celular?

Desde el consumo de batería que produce hasta qué tipo de red es mejor: desmontamos (y verificamos) los mitos sobre el uso del WiFi en Android.

Por
Sabiendo que tener una señal mayor no garantiza que esa red sea más rápida que otra con menor alcance

Sabiendo que tener una señal mayor no garantiza que esa red sea más rápida que otra con menor alcance, lo mejor siempre es probar manualmente cuál ofrece mejor velocidad.

  • Conviene hacer un repaso por algunas de las creencias sobre el WiFi más extendidas y ver si son ciertas o son mitos.
  • Creerlas a pies juntillas puede hacer que no exprimamos todo el potencial del WiFi en Android.
  • Si tu móvil tiene un puerto USB-C, podrás usar un adaptador de Ethernet para conectarlo al router y así tener una señal mucho más rápida y estable.
  • Cuando usamos datos móviles, el dispositivo está continuamente en comunicación con antenas para recibir la mejor señal y eso, si además nos movemos, produce un mayor consumo que el WiFi.

Que sería del mundo sin las leyendas urbanas. Los caimanes de las alcantarillas de Nueva York o el ya clásico mito español de Ricky Martín con la mermelada. Con la tecnología en general y con el uso del WiFi en un móvil en particular también tenemos una buena dosis de leyendas que no son ciertas.

Esta es una de las mejores prácticas para acceder a internet por wifi.
Te puede interesar:

Si no sabés la contraseña, con este sencillo truco podés conectarte a una red Wifi

A diferencia de leyendas como a las que hacíamos referencia al inicio, las del WiFi no son tan divertidas. De hecho, creerlas a pies juntillas puede hacer que no exprimamos todo el potencial del WiFi en Android. Así que sí, conviene hacer un repaso por algunas de las creencias sobre el WiFi más extendidas y ver si son ciertas o son mitos. Algunas, incluso son una verdad a medias (o mito a medias, depende de cómo quieras verlo).

WIFI

Qué pasa con el Wifi si uno lo mantiene siempre activo en el celular

Si alguna vez has oído hablar de conectar un móvil Android al router mediante cable, que sepas que no estabas escuchando mentiras. Si tu móvil tiene un puerto USB-C, podrás usar un adaptador de Ethernet para conectarlo al router y así tener una señal mucho más rápida y estable.

Partimos de la base de que estar conectado a Internet consume siempre batería por la cantidad de procesos en segundo plano que se ejecutan y que precisan de conexión. Ahora bien, por norma general, la estabilidad que da una red WiFi hace que sea mucho menos tragona que los datos móviles.

Cuando usamos datos móviles, el dispositivo está continuamente en comunicación con antenas para recibir la mejor señal y eso, si además nos movemos, produce un mayor consumo que el WiFi, siendo por tanto recomendable priorizar este último cuando queramos ahorrar batería.

Por la misma regla que lo anterior, y por contradictorio que resulte, mantener el WiFi encendido y sin conectarse a una red puede consumir más batería. No hablamos de usarlo, si no de mantenerlo activo cuando estamos usando los datos por no tener acceso a ninguna de las redes WiFi cercanas.

Estar conectado a una red WiFi no es garantía de que no se consumirán datos móviles. De hecho, es algo que puede suceder de forma accidental cuando nos estamos moviendo por una zona en la que la señal no es buena y, aunque sea de forma puntual y/o intermitente, el móvil se desconecte de esa red y use los datos móviles.

Aparte, también nos encontramos con algunas opciones en los ajustes que permiten que si la señal WiFi es mala o da problemas, el móvil pueda aprovechar la red de datos móviles. Por tanto, sí, podrías estar consumiendo datos aunque estés por WiFi, siendo la desactivación de los mismos la mejor forma de evitarlo, aunque eso te podría provocar quedarte absolutamente desconectado si el WiFi da problemas.

Sería todo un puntazo y de hecho existen aplicaciones capaces de medir la calidad de una red WiFi, pero de serie los móviles Android no distinguen qué red es más rápida, sino cual ofrece mayor señal. Sabiendo que tener una señal mayor no garantiza que esa red sea más rápida que otra con menor alcance, lo mejor siempre es probar manualmente cuál ofrece mejor velocidad.

wifi

Noticias relacionadas

Netflix anunció una nueva función que competirá con TikTok.

¿Adiós a TikTok? El nuevo cambio de Netflix que puede destrozar a la red social

El concepto conocido como Baby WiFi se refiere a la función de conectividad WiFi dual simultánea.

Baby WiFi: por qué este símbolo en tu teléfono Android puede ser una buena noticia

Según su visión, el trabajo humano se reducirá y el tiempo libre ganará protagonismo.

La teoría de Bill Gates sobre la IA y la jornada laboral: ¿se vienen 2 días de trabajo por semana?

La ROG Xbox Ally X llegó a Argentina y promete cambiar el gaming para siempre.
play

La ROG Xbox Ally X llegó a la Argentina, renovada y con más potencia

 Se trata de reiniciar el módem y el router porque para que se eliminen problemas temporales y la memoria del equipo se limpie.

Revelado: cómo podés duplicar la velocidad de tu Wifi en minutos

La red social de Apple no tuvo éxito entre los usuarios.

¿Sabías que Apple tuvo su propia red social? Fue un fracaso total

Rating Cero

La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

Festival Bandera, un evento a todo trapo en el que se destacaron Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue

Festival Bandera, un evento a todo trapo en el que se destacaron Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue

Tras su separación, Nicki Nicole se refugió en la música y sus amigas.

La noche de fiesta de Nicki Nicole en Argentina tras separarse de Lamine Yamal

Por el momento, ninguno de los hermanos de Juanita Tinelli se pronunció al respecto

Qué dijeron las hermanas de Juanita Tinelli tras la grave denuncia por amenazas

 Ariana mostró en redes sociales las primeras imágenes del look que usará durante el evento.

La impresionante transformación de Ariana Grande: furror por su cambio de look

Marcelo Tinelli, su hija Juanita y un difícil momento familiar.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

últimas noticias

El botín robado en el Museo del Louvre sigue sin aparecer.

Robo en el Museo del Louvre: dos de los sospechosos son una pareja con hijos

Hace 29 minutos
La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

La profunda reflexión que publicó Paula Robles tras la denuncia de su hija Juanita Tinelli por amenazas

Hace 47 minutos
La menor había sido trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.

Le dieron el alta a la nena herida por la explosión de un experimento en Pergamino

Hace 58 minutos
Festival Bandera, un evento a todo trapo en el que se destacaron Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue

Festival Bandera, un evento a todo trapo en el que se destacaron Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue

Hace 1 hora
Tras su separación, Nicki Nicole se refugió en la música y sus amigas.

La noche de fiesta de Nicki Nicole en Argentina tras separarse de Lamine Yamal

Hace 1 hora