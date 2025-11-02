Mitos y verdades: ¿gasta más batería tener el Wifi siempre prendido en el celular?

Desde el consumo de batería que produce hasta qué tipo de red es mejor: desmontamos (y verificamos) los mitos sobre el uso del WiFi en Android.

Que sería del mundo sin las leyendas urbanas. Los caimanes de las alcantarillas de Nueva York o el ya clásico mito español de Ricky Martín con la mermelada . Con la tecnología en general y con el uso del WiFi en un móvil en particular también tenemos una buena dosis de leyendas que no son ciertas .

A diferencia de leyendas como a las que hacíamos referencia al inicio, las del WiFi no son tan divertidas. De hecho, creerlas a pies juntillas puede hacer que no exprimamos todo el potencial del WiFi en Android . Así que sí, conviene hacer un repaso por algunas de las creencias sobre el WiFi más extendidas y ver si son ciertas o son mitos . Algunas, incluso son una verdad a medias (o mito a medias, depende de cómo quieras verlo).

Si alguna vez has oído hablar de conectar un móvil Android al router mediante cable , que sepas que no estabas escuchando mentiras. Si tu móvil tiene un puerto USB-C, podrás usar un adaptador de Ethernet para conectarlo al router y así tener una señal mucho más rápida y estable.

Partimos de la base de que estar conectado a Internet consume siempre batería por la cantidad de procesos en segundo plano que se ejecutan y que precisan de conexión. Ahora bien, por norma general, la estabilidad que da una red WiFi hace que sea mucho menos tragona que los datos móviles .

Cuando usamos datos móviles , el dispositivo está continuamente en comunicación con antenas para recibir la mejor señal y eso, si además nos movemos, produce un mayor consumo que el WiFi , siendo por tanto recomendable priorizar este último cuando queramos ahorrar batería.

Por la misma regla que lo anterior, y por contradictorio que resulte, mantener el WiFi encendido y sin conectarse a una red puede consumir más batería. No hablamos de usarlo, si no de mantenerlo activo cuando estamos usando los datos por no tener acceso a ninguna de las redes WiFi cercanas.

Estar conectado a una red WiFi no es garantía de que no se consumirán datos móviles. De hecho, es algo que puede suceder de forma accidental cuando nos estamos moviendo por una zona en la que la señal no es buena y, aunque sea de forma puntual y/o intermitente, el móvil se desconecte de esa red y use los datos móviles.

Aparte, también nos encontramos con algunas opciones en los ajustes que permiten que si la señal WiFi es mala o da problemas, el móvil pueda aprovechar la red de datos móviles. Por tanto, sí, podrías estar consumiendo datos aunque estés por WiFi, siendo la desactivación de los mismos la mejor forma de evitarlo, aunque eso te podría provocar quedarte absolutamente desconectado si el WiFi da problemas.

Sería todo un puntazo y de hecho existen aplicaciones capaces de medir la calidad de una red WiFi, pero de serie los móviles Android no distinguen qué red es más rápida, sino cual ofrece mayor señal. Sabiendo que tener una señal mayor no garantiza que esa red sea más rápida que otra con menor alcance, lo mejor siempre es probar manualmente cuál ofrece mejor velocidad.