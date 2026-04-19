19 de abril de 2026 Inicio
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Mayo 2026 llega con feriados de fin de semana largo: cuáles son

Es un periodo con mejores oportunidades para quienes buscan descansar sin esperar las vacaciones de invierno.

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Mayo 2026 llega con feriados de fin de semana largo.

Mayo 2026 llega con feriados de fin de semana largo.

  • En Argentina, mayo de 2026 se destaca por contar con dos fines de semana largos impulsados por feriados nacionales, ideales para organizar descansos o escapadas cortas durante el mes.
  • El mes arranca con un feriado que permite extender el descanso desde el primer día hábil del período.
  • La primera pausa del calendario se concentra en torno a una fecha clave de inicio de mes.
  • Hacia el final de mayo aparece un segundo bloque de descanso que coincide con una conmemoración histórica.

Mayo 2026 llega con feriados de fin de semana largo: después de un abril con pocas pausas en el calendario, el quinto mes del año traerá una noticia esperada por muchos argentinos, ¿cuáles son los días libres?

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El calendario oficial de asuetos nacionales contempla durante mayo dos fechas que quedarán unidas al descanso habitual del sábado y domingo, generando dos períodos consecutivos ideales para quienes ya están pensando en aprovechar este momento de la agenda.

Estas jornadas suelen combinarse con descansos cercanos para incentivar el movimiento económico en distintos destinos del país y fomentar el turismo interno. Ya sea para viajar, reencontrarse con la familia o simplemente tomar aire, la planificación oficial ofrece dos oportunidades consecutivas para recuperar energía antes de la segunda mitad del año.

Cuáles son los feriados de fin de semana largo de mayo 2026

En Argentina, mayo de 2026 cuenta con dos fines de semana largos generados por feriados nacionales. El primero se da a partir del viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, que al caer en viernes permite un descanso extendido hasta el domingo 3. El segundo fin de semana largo llega hacia el final del mes, con el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, que al ser feriado inamovible extiende el descanso desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive.

En conjunto, se trata de uno de los meses más favorables del calendario para planificar pausas o escapadas cortas, ya que concentra dos fines de semana largos sin necesidad de feriados puente adicionales.

feriados mayo

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se mantienen en su fecha original sin importar el día de la semana en que caigan. Entre los principales de 2026 aparecen:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 24 de marzo: Día de la Memoria
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Día de la Bandera
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre: Navidad
feriado reloj

Feriados trasladables

Los feriados trasladables tienen una fecha fija, pero pueden moverse al lunes anterior o siguiente (según el calendario oficial) para generar fines de semana largos. En 2026, los principales son:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

Son días no laborables definidos por decreto para generar fines de semana largos y promover el turismo interno.

  • Viernes 2 de mayo: se ubica después del Día del Trabajador (1° de mayo), generando un fin de semana extendido.
  • Viernes 15 de agosto: se establece como puente previo al feriado trasladable del 17 de agosto (San Martín), potenciando un fin de semana largo.
  • Viernes 21 de noviembre : se integra al fin de semana del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre), formando otro descanso extendido.
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