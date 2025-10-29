Wifi lento: cómo saber si te hackearon el router en pocos pasos

No ocurre con la misma frecuencia que en móviles u ordenadores, pero el router también puede ser vulnerado, representando un riesgo real que se puede solucionar fácilmente.

Este botón del router es fundamental para tener un Wifi seguro y no todos lo conocen: cuál es

Cualquier dispositivo conectado a internet puede ser susceptible a ciberataques, incluido el router, que distribuye la señal en el hogar . Su importancia lo convierte en un objetivo crítico, pero rara vez los usuarios sospechan de él ante problemas de conexión. Cuando la red se vuelve lenta o inestable, normalmente se atribuye la falla al móvil, la computadora o al proveedor de internet, dejando al router como última opción para revisar. Esta falta de atención permite que un posible ataque pase desapercibido durante mucho tiempo.

Aunque los ataques a routers son menos frecuentes que a otros dispositivos, estos equipos también pueden ser infectados con malware. La falta de conocimiento sobre esta vulnerabilidad hace que muchos usuarios no adopten medidas preventivas. Un router comprometido puede permitir a los atacantes interceptar tráfico, redirigir a sitios maliciosos o servir como puerta de entrada para afectar otros dispositivos conectados. Reconocer este riesgo es fundamental para proteger toda la red doméstica.

Si la conexión a internet presenta irregularidades y surge la sospecha de un problema con el router, conviene actuar de inmediato. Un rendimiento inestable o comportamientos extraños en el equipo pueden ser señales de alerta. Afortunadamente, existen herramientas y métodos para revisar el estado del router, detectar malware o configuraciones comprometidas y corregirlos. Una verificación completa y el cambio de contraseñas suelen ser pasos esenciales para garantizar nuevamente la seguridad de la red.

De qué manera podés saber te hackearon el router del Wifi

Un síntoma evidente de que un router puede estar comprometido es la caída constante y significativa de la velocidad de internet. Si los videos se detienen, las páginas tardan en cargar o las descargas avanzan muy lentamente, incluso cuando nadie más utiliza la red, es posible que un intruso esté consumiendo el ancho de banda para actividades ilícitas, como ataques DDoS o minería de criptomonedas, usando tu router sin que lo sepas.

Otro indicio es la imposibilidad de acceder a la configuración del router. Los ciberdelincuentes suelen cambiar las credenciales de administrador para bloquear tu ingreso y evitar que reviertas los cambios. Si la contraseña que normalmente utilizas no funciona al intentar ingresar a la interfaz de configuración, esto puede ser señal de que alguien tomó el control del equipo.

router-wifi.jpg

Las redirecciones inesperadas y la aparición excesiva de publicidad también pueden alertar sobre un ataque. Un hacker puede modificar la configuración de DNS del router para que los sitios legítimos redirijan a páginas falsas o maliciosas, y la aparición de ventanas emergentes o publicidad extraña mientras navegas puede ser resultado de malware inyectado a través del dispositivo.

Es importante revisar periódicamente los dispositivos conectados a tu red Wi-Fi. Si detectas nombres o direcciones IP que no reconoces ni pertenecen a ningún integrante del hogar, existe la posibilidad de que un tercero haya accedido sin permiso, lo que puede incluir vecinos curiosos o intrusos que monitorizan tu actividad.

WIFI FREEPIK

Cambios no autorizados en la configuración interna también son una señal de alerta. Esto incluye la modificación del nombre de la red, el tipo de cifrado o la apertura de puertos que deberían permanecer cerrados. Estos ajustes suelen realizarse para que el intruso mantenga acceso continuo y pueda inyectar código malicioso de forma más sencilla.

Por último, el comportamiento anormal de las luces del router puede indicar actividad inusual. Si los LED parpadean constantemente o a gran velocidad cuando los dispositivos conectados están inactivos, podría significar que se están transmitiendo o recibiendo datos en segundo plano, lo que sugiere la presencia de malware o el uso de la red por terceros.