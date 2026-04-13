Valorant Masters Santiago 2026: Chile hizo historia con un evento que desbordó pasión y nivel internacional Miles de fanáticos vibraron en Espacio Riesco con la élite mundial de Valorant, en un torneo que confirmó a Latinoamérica como un escenario ideal para los esports. Por Conrado Canzani + Seguir en







Uno de los eventos más grandes de los esports llegó a nuestra región.

Uno de los eventos más grandes de los esports por fin llegó a nuestra región y fue recibido de una manera increíble: el VALORANT Masters Santiago 2026. No solo dejó enfrentamientos espectaculares, sino también esa mística que distingue a los eventos celebrados en Latinoamérica, ya que el ambiente generado por los fanáticos del shooter táctico de Riot Games fue realmente impresionante.

Valorant Chile - Imagen 2 C5N viajó a Chile para presenciar el torneo que dio comienzo el 28 de febrero y se extendió hasta su gran final, disputada en el Espacio Riesco, donde el evento alcanzó un nivel de convocatoria sobresaliente. A diferencia de otros eventos en los que estuvimos presentes, donde las finales suelen concentrar la mayor cantidad de público, en el país trasandino se vivió una euforia constante por ver a los mejores jugadores del mundo visitar el país, a pesar de la ausencia de equipos sudamericanos.

Esto no impidió que aficionados viajaran desde países vecinos como Argentina, Bolivia y Colombia con ganas de vivir en carne propia la pasión por Valorant, uno de los juegos competitivos más populares de la región. Además, se pudo disfrutar de uno de los mejores escenarios de los últimos años, ya que se replicó el mismo nivel de producción visto en el Masters de Toronto, Canadá.

Valorant Chile - Imagen 3 En un contexto donde los grandes eventos suelen concentrarse en Europa y Estados Unidos, la elección de Santiago como sede representa una apuesta significativa para Riot en la región. Desde el aeropuerto hasta el recinto, la ciudad estaba cubierta de cartelería y publicidad del evento: era imposible que pasara desapercibido. Incluso tuvo su propia portada en Rolling Stone Chile, con la frase emblemática del torneo: “Santiago grita con el alma”, mientras el público se encargaba de demostrarlo en cada jornada.

Tuvimos la oportunidad de disfrutar de los últimos partidos, incluida la gran final entre Paper Rex y Nongshim RedForce, dos equipos asiáticos que, a pesar de no contar con representantes latinos, recibieron un apoyo impresionante. Finalmente, el título y los 350 mil dólares quedaron en manos de Nongshim RedForce, sorprendiendo a todos con un rendimiento excepcional y un recorrido digno de un equipo que supo imponerse en los momentos clave.

Valorant Chile - Imagen 4 El espectáculo brindado por más de 5 mil personas durante la final en Santiago marcó un éxito absoluto. El evento alcanzó picos de 900 mil espectadores online y acumuló un total de 27 millones de horas vistas, dejando en claro que el crecimiento del ecosistema competitivo de Valorant no solo depende del nivel de los equipos, sino también del ambiente y la pasión de su comunidad. La expectativa ahora es que esta puerta que se abrió en la región permita que, en un futuro, eventos de este calibre lleguen a nuestra querida Buenos Aires. Por lo pronto, el próximo Masters ya tiene fecha: se celebrará en Londres entre el 6 y el 21 de junio.