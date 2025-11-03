Cuál es el lugar menos indicado de tu casa para poner el router de tu Wifi

Se aconseja mantener este dispositivo apartado de ciertos lugares del hogar y de otros aparatos eléctricos; aquí se detallan los sitios menos recomendables.

La conexión a Internet se convirtió en una necesidad esencial en la vida moderna, siendo un soporte clave tanto para la comunicación cotidiana como para las actividades laborales. Mantener una señal fuerte y estable en todos los rincones del hogar resulta indispensable para asegurar productividad y entretenimiento sin interrupciones. Por ello, conocer los lugares que pueden afectar negativamente la calidad de la red es fundamental.

Si el propósito es lograr la máxima cobertura posible de Wi-Fi, existe un sitio del hogar que conviene evitar por completo al instalar el router: el suelo. Ubicar el dispositivo directamente sobre el piso es uno de los errores más frecuentes, ya que las ondas inalámbricas tienden a propagarse hacia abajo y de manera horizontal. Esta posición hace que la señal se debilite, reduciendo su alcance y generando zonas sin cobertura en los niveles superiores o más alejados.

Para optimizar el rendimiento de la red, la recomendación principal es mantener el router lejos del suelo . Lo ideal es colocarlo en una zona elevada, céntrica y sin obstáculos que bloqueen la señal. Esta ubicación permite una mejor distribución del Wi-Fi en toda la vivienda, garantizando una conexión más estable y potente para satisfacer las demandas digitales del día a día.

Uno de los errores más frecuentes y perjudiciales al instalar un router Wi-Fi consiste en colocarlo cerca de otros aparatos electrónicos. Aunque esta ubicación pueda parecer práctica o incluso inevitable, representa una de las principales causas de la pérdida de calidad y potencia de la señal inalámbrica en el hogar. Esta interferencia suele pasar inadvertida, pero sus efectos se sienten rápidamente en la conexión.

La explicación de este problema radica en el funcionamiento de las ondas de radio. Casi todos los dispositivos electrónicos, desde televisores hasta parlantes o tablets, emiten sus propias señales electromagnéticas. Cuando el router se ubica en las proximidades de estos aparatos, las ondas tienden a superponerse, generando un conflicto invisible que debilita la señal de la red.

El inconveniente se intensifica porque los dispositivos cercanos no solo interfieren, sino que además absorben parte de la energía que el router necesita para transmitir correctamente. Esto obliga al equipo a “luchar” contra el ruido electromagnético del entorno, disminuyendo su capacidad de distribución y provocando una cobertura irregular que no llega con la misma intensidad a todos los espacios del hogar.

Esta distribución deficiente se traduce en una experiencia digital menos satisfactoria. La conexión pierde velocidad, las páginas demoran más en cargar, los videos se detienen a mitad de reproducción y las videollamadas sufren cortes constantes. Estos síntomas suelen confundirse con problemas del proveedor de Internet, cuando en realidad el origen se encuentra en la ubicación del dispositivo.

wifi cel

Para asegurar un rendimiento óptimo, los especialistas recomiendan respetar una distancia mínima entre el router y cualquier fuente de interferencia. Lo ideal es mantener al menos 30 centímetros de separación respecto a otros aparatos que emitan o absorban señales electromagnéticas. Este margen reduce considerablemente las probabilidades de distorsión y mejora la estabilidad general de la conexión.

En la práctica, esto implica evitar colocar el router junto a televisores, computadoras de escritorio, parlantes Bluetooth, consolas de videojuegos o microondas. Al mantener esta distancia prudente, la señal logra propagarse de forma uniforme y potente, garantizando una cobertura confiable en todos los rincones del hogar y una navegación mucho más fluida.