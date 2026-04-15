Un club de la Premier League alcanzó un acuerdo inédito con Facebook y WhatsApp El equipo líder de la liga inglesa incorporará las aplicaciones de Meta como plataformas oficiales. El objetivo es potenciar el vínculo con su base global de seguidores a través de contenidos exclusivos. Por + Seguir en







La alianza fue lanzada bajo la campaña "It's Official". Freepik

El Arsenal FC de Inglaterra formalizó un acuerdo estratégico inédito con la compañía Meta para incorporar a WhatsApp y Facebook como plataformas oficiales del club. La iniciativa busca optimizar la interacción con millones de fanáticos en mercados clave de África, Asia y América, aunque los detalles económicos y la duración del vínculo permanecen bajo reserva.

La alianza, lanzada oficialmente en abril de 2026 bajo la campaña "It's Official", incluye el uso del canal oficial de WhatsApp y activaciones inmersivas en el Emirates Stadium.

Vivian Odior, directora de marketing de Meta Consumer Apps, afirmó que "WhatsApp y Facebook son el lugar donde se vive esa pasión durante todo el año, nos enorgullece acercar aún más a los Gooners al club que aman".

Por su parte, la directora comercial del Arsenal, Juliet Slot, resaltó que el proyecto responde a la conducta actual de su comunidad digital. Según la directiva, "la alianza con Meta se basa en cómo nuestros seguidores ya se reúnen, estén donde estén en el mundo, y creará más maneras de sentirse más cerca y conectados con nuestro club".

El acuerdo se enfoca en ofrecer experiencias inmersivas y una comunicación directa que consolide las plataformas digitales de la institución londinense.