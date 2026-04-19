Multitudinaria peregrinación a San Expedito en Balvanera: fe, pedidos urgentes y filas de horas

Miles de fieles se acercan a la parroquia Nuestra Señora de Balvanera para celebrar al santo de las causas urgentes.

En una postal que se repite cada 19 de abril, miles de devotos colmaron este domingo la parroquia Nuestra Señora de Balvanera para celebrar el día de San Expedito , el patrono de los pedidos impostergables.

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La jornada comenzó en la medianoche del sábado con la apertura de las puertas del templo y se extendía durante todo el domingo con un cronograma de misas, bendiciones y momentos de oración. Desde temprano, la escena estuvo marcada por largas filas: en las primeras horas de la mañana, los fieles debían esperar más de dos horas para poder ingresar.

El momento central será la procesión de las 15, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva , en una de las expresiones de fe más convocantes del calendario religioso porteño.

“El día es muy especial para todos nosotros porque vienen miles de peregrinos de todo el país. Este año estamos pidiendo fuerza en la adversidad y paz que sane. En un mundo donde hay tanta discordia, guerra y violencia, los devotos de San Expedito nos pedían la paz”, expresó el párroco Walter Marchetti en diálogo con C5N .

San Expedito, según la tradición cristiana, fue un comandante romano convertido al cristianismo que murió mártir. Su figura quedó asociada a las causas urgentes y a las decisiones que no admiten demora. Por eso, cada 19 de abril, fecha en la que se conmemora su martirio, miles de fieles se acercan a agradecer o pedir ayuda inmediata ante situaciones límite.

Entre los peregrinos, las historias se repiten con matices personales pero con un hilo común: la fe y la necesidad. “Primera vez que venimos. Somos de Concordia. Venimos a dar gracias a Dios”, contó un hombre llegado desde Entre Ríos.

“Todos los años vengo a dar gracias. En esta oportunidad vengo a agradecer por la salud de mi esposo y de mis hijos y a pedir por la salud de mi nietito que viene en camino”, relató una mujer emocionada.

Otros pedidos apuntaron a lo colectivo: “Venimos a pedir por paz y trabajo para todos”, dijo otra peregrina. También hubo espacio para los agradecimientos personales: “Vengo a agradecer porque mi hijo está mejor”, señaló una mujer de Campana, mientras que otro devoto resumió: “Estoy agradeciendo a San Expedito por la salud y el trabajo mío y de mi familia”.

La parroquia permanecerá abierta durante toda la jornada, en una celebración que combina devoción popular, promesas cumplidas y pedidos urgentes en un contexto social atravesado por la incertidumbre. Una vez más, San Expedito convoca multitudes en el corazón de la ciudad.