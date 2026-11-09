9 de noviembre de 2026 Inicio
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El CEO de Nvidia admitió una relación extramatrimonial con una supuesta espía china y está bajo investigación

El directorio de la compañía clave para el desarrollo de la inteligencia artificial abrió una investigación independiente a su fundador luego de que el empresario de 63 años confesara una infidelidad con una alta ejecutiva china.

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Jensen Huang y Alice Huang.

Jensen Huang y Alice Huang.

El fundador de Nvidia, Jensen Huang, admitió este domingo en un comunicado a sus empleados que le fue infiel a su esposa y que el directorio de la empresa abrió una investigación independiente debido a "preocupaciones sobre seguridad nacional". Las acciones de la compañía se desplomaron hasta 5% en las operaciones premarket de este lunes.

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La mujer señalada como la tercera en discordia es Alice Huang, también conocida como Huang Le. Se trata de una ciudadana china y hasta hace poco alta ejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Pese a compartir apellido, no tiene parentesco con el CEO.

Jensen Huang y Alice Huang.

Jensen Huang y Alice Huang.

Según The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos concluyó el año pasado que la empresaria pasaba información a Beijing mientras trabajaba con Nvidia en centros de datos en Asia.

Hace diez días, cuando el New York Times publicó la primera versión de esta historia, Nvidia había respondido que su CEO se reúne con miles de ejecutivos de clientes por año y que no había nada raro.

De acuerdo a esta investigación periodística, el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó la redacción de un memorando altamente clasificado en mayo, en el que se advertía a altos funcionarios de la administración de Donald Trump que el director ejecutivo de Nvidia mantenía una estrecha relación con una espía china.

Funcionarios estadounidenses concluyeron que Alice había sido reclutada para espiar por el principal servicio de inteligencia de China, el Ministerio de Seguridad del Estado, según el mismo medio estadounidense.

Bloomberg publicó que Huang había negado tener algo más que una relación "normal" con ella. El Financial Times informó el último viernes que el gobierno creía que el vínculo entre ambos era sentimental y no solo de trabajo. Y solo hace 24 horas, Huang dejó de negarlo.

Qué decía el comunicado enviado al personal de Nvidia

"Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", comenzó el texto que le llegó al personal de Nvidia y publicó Bloomberg. El empresario se dirigió a socios, accionistas, colegas y el directorio: "Merecen algo mejor de mí".

"En relación con las preocupaciones sobre seguridad nacional planteadas en los informes de prensa, el Consejo de Administración de Nvidia ha iniciado una investigación independiente", continuó Huang y afirmó: "Apoyo la investigación y cooperaré plenamente".

"Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me siento orgulloso y agradecido de ser estadounidense", remarcó el CEO que migró de Taiwán.

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