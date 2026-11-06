6 de noviembre de 2026 Inicio
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León XIV en Argentina: estudiantes crean una app para la histórica misa en Luján

Anticipándose al inevitable colapso celular que provocará la histórica misa del líder de la Iglesia Católica frente a la Basílica de Luján, dos estudiantes de Ingeniería desarrollaron una app 100% offline para que los peregrinos no se pierdan ni queden desamparados.

Marina Hermoso
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Marina Hermoso
La herramienta digital funciona sin señal de celular y orienta a los peregrinos ante la llegada del Papa a Luján.

La herramienta digital funciona sin señal de celular y orienta a los peregrinos ante la llegada del Papa a Luján.

C5N / Imagen creada con IA

Diseñada en solo dos meses y desde el living de su casa en Luján, la aplicación PapApp Luján busca guiar a miles de fieles durante la visita del Papa León XIV. La herramienta, desarrollada por dos estudiantes de la UADE, es totalmente gratuita y funciona de manera independiente a la red celular.

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.
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Con una convocatoria histórica que prevé entre 1,5 y 2 millones de personas frente a la Basílica de Luján para la misa del Papa este miércoles 11 de noviembre de 2026, el colapso de las redes móviles era un hecho inevitable. Juan Segundo Addamo y Simón Forteza se anticiparon al “apagón de datos” que suele paralizar la comunicación en eventos de esta magnitud, los desarrolladores pensaron la app para garantizar que los peregrinos no queden incomunicados ni desorientados.

“PapApp tiene una arquitectura digital capaz de almacenar mapas y rutas directamente en el teléfono”. “PapApp tiene una arquitectura digital capaz de almacenar mapas y rutas directamente en el teléfono”.

El proyecto generó una repercusión nacional imprevista: tuvieron más de 800 mil reproducciones en Instagram y ser difundido en diversos medios, comenzaron a recibir llamadas y mensajes de parroquias y personas de todo el país -desde Salta hasta Ushuaia-, por lo que sus propias familias tuvieron que sumarse para ayudarlos a responder tantos mensajes y "muchos agradecimientos" por pensar en quienes viajen a Luján para seguir al líder de la Iglesia Católica.

Aunque Adammo y Forteza son dos universitarios que impulsaron esta herramienta de forma independiente y sin costo, no desconocen la crisis del sector educativo ni la falta de financiación en educación y más en las universidades públicas. Todo lo contrario, en diálogo con C5N, sus familiares destacaron el orgullo local, por el talento y la iniciativa de sus hijos, a los que se le suma el mensaje de que seguir estudiando es un valor en la vida de las personas, más allá de los éxitos y los fracasos. Estos ingenieros en potencia pudieron brindar una solución práctica y gratuita de escala global para un evento histórico en la Argentina.

¿Cómo funciona PapApp Luján?

PapApp Luján es una aplicación móvil gratuita desarrollada por Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, dos estudiantes universitarios de la UADE y vecinos de Luján, creada para orientar a los fieles durante la visita del papa León XIV. Su funcionamiento paso a paso está pensado para garantizar una navegación continua sin depender de la red celular:

  • Descarga previa con conexión: antes del 11 de noviembre, descargá la aplicación sin costo desde Google Play o App Store estando conectado a una red Wi-Fi o datos móviles.
  • Almacenamiento de mapas y datos en el celular: al abrir la app por primera vez, el mapa interactivo de Luján y sus 25 capas de información (baños, puntos de hidratación, puestos médicos, pantallas gigantes, carpas de comunión y estacionamientos) se guardan automáticamente en la memoria local de tu dispositivo.
  • Activación del Modo Avión el día del evento: una vez en Luján, podés poner el celular en modo avión para ahorrar batería. La app funciona 100% offline utilizando únicamente el sensor GPS del teléfono.
  • “Llevame a la Basílica”: con un solo toque, calcula la mejor ruta peatonal paso a paso con indicación de distancia y tiempo estimado desde el punto donde te encuentres.
  • “Volver a mi auto”: al llegar a la ciudad, guardás la posición de tu vehículo y, al finalizar la jornada, la aplicación te guía de regreso caminando sin requerir señal móvil.
  • SOS y emergencias: permite acceder a números de asistencia directa (Policía 911, Bomberos 100, Defensa Civil 103 y Emergencias Luján 109) mediante llamadas que no consumen datos móviles.
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