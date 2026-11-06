Se filtraron más de 30 imágenes del GTA 6 antes de su lanzamiento

Rockstar Games mostró nuevas capturas de Vice City y Leonida mientras las preventas crecen a todo ritmo. Todo indica que el lanzamiento del 19 de noviembre marcará un hito para la industria.

Rockstar Games publicó una nueva colección de 39 capturas de Grand Theft Auto VI a dos semanas de su lanzamiento, previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El material, difundido por la compañía y recopilado por Gematsu el 5 de noviembre, muestra nuevos momentos de la aventura de Jason Duval y Lucia Caminos, además de otra mirada a Vice City y a las distintas regiones del estado ficticio de Leonida.

Impactante: se supo la enorme cantidad de reservas que ya tiene el GTA 6 a días de su lanzamiento

Las imágenes ofrecen un nuevo recorrido por el universo del juego , que recupera Vice City con una interpretación contemporánea inspirada en Miami y extiende la acción hacia otras localidades y paisajes. El contraste entre las zonas urbanas, las carreteras y los escenarios naturales será uno de los elementos centrales del nuevo mundo abierto de Rockstar. La presentación pone la mirada en los personajes, la iluminación y la ambientación.

La historia girará en torno a Duval y Caminos , una pareja involucrada en una trama criminal que recorrerá distintos lugares de Leonida. La relación entre ambos y sus encuentros con otros personajes serán una parte importante de la narrativa, mientras la compañía mantiene en reserva numerosos detalles de las misiones y los sistemas jugables.

El material llega junto con la confirmación de la descarga anticipada. La precarga comenzará el 10 de noviembre y podrá requerir hasta 212 GB de espacio libre , según la consola. En PlayStation 5 arrancará a las 00:00 de cada zona horaria, y en Xbox Series X|S será simultánea en todo el mundo a las 00:00 GMT, equivalentes a las 21:00 del 9 de noviembre en Argentina. Las cajas con códigos de descarga llegarán a las tiendas desde el 12 de noviembre, y el 19 de noviembre Rockstar pondrá a disposición un póster de la portada y un mapa de Leonida en formato digital para imprimir. Por otro lado, la versión de PC sigue sin fecha oficial.

Según una estimación de la firma Sensor Tower, GTA VI habría acumulado 7,71 millones de reservas entre PlayStation 5 y Xbox Series X|S hasta el 3 de noviembre. Esa cifra equivale a cerca de 751 millones de dólares en ingresos antes del estreno, solo por preventas. Se trata de una estimación, porque Take-Two, la compañía matriz de Rockstar, no publicó cifras oficiales.

El ritmo de crecimiento se mantiene, ya que en apenas dos semanas, las reservas habrían aumentado en 1,3 millones de copias respecto a la medición anterior de la consultora. De mantenerse esa tendencia, los números seguirán subiendo a medida que se acerque la fecha de lanzamiento, que todavía está a dos semanas de distancia.

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Dentro del total, PlayStation 5 concentra la mayor parte. La consola de Sony representa casi el 75%, con 5,74 millones de copias vendidas por anticipado y 559 millones de dólares en ingresos asociados. Xbox Series X|S se queda con el 26% restante, es decir, cerca de 2 millones de unidades reservadas y unos 192 millones de dólares generados hasta la fecha.

Para tener una referencia sobre el impacto que está generando este lanzamiento, Cyberpunk 2077, de CD Projekt Red, había logrado aproximadamente 8 millones de copias reservadas antes de su llegada a finales de 2020. Con 7,71 millones y un crecimiento constante, el título de Rockstar se encamina a superar esa cifra y convertirse en el videojuego más reservado de la historia, según la proyección de la firma de análisis.

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Si bien Take-Two no publicó números oficiales, Strauss Zelnick, responsable de la compañía, ofreció declaraciones en agosto que respaldan la tendencia. Confirmó que se reservan más unidades de la Ultimate Edition, con un precio de 100 euros, que de la versión estándar, y que el costo alto no generó el rechazo que se anticipaba entre los compradores. Los datos de Sensor Tower refuerzan esa declaración, ya que cerca del 90% de las reservas totales corresponderían a la edición Ultimate.