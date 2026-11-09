La cantante estadounidense volvió a captar la atención de la prensa internacional tras una aparición junto al actor británico que generó especulaciones sobre su vida sentimental.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein fueron vistos juntos en Los Ángeles y despertaron rumores de una posible relación después de compartir una salida. Qué vínculo tienen, cómo se conocieron y qué dijeron sobre su supuesta historia de amor.

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La intérprete de On the Floor volvió a quedar en el centro de las noticias del espectáculo por los rumores sobre su vida sentimental. Esta vez, la cantante y actriz fue vinculada con el actor británico conocido por su participación en la serie Ted Lasso.

Las especulaciones cobraron fuerza después de que ambos fueran vistos en un evento organizado por el representante de talentos Cade Hudson, en Los Ángeles, el pasado 16 de octubre. Según trascendió, llegaron y se retiraron del lugar en el mismo vehículo , aunque ingresaron por separado.

De acuerdo con información publicada por Page Six, una fuente cercana aseguró que los artistas estarían manteniendo un vínculo informal. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación pública de una relación sentimental por parte de los protagonistas.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein se conocieron durante el rodaje de Office Romance, una comedia romántica de Netflix en la que interpretan a dos compañeros de trabajo que comienzan una historia de amor. La química entre ambos durante la promoción de la película también despertó comentarios.

Incluso, Jlo elogió públicamente a su compañero cuando participó en el programa Watch What Happens Live, conducido por Andy Cohen, y lo destacó como el mejor besador entre sus compañeros de ficción. Por su parte, Goldstein había expresado anteriormente su admiración por la cantante y actriz, especialmente por su trabajo en la película Hustlers.

No es la primera vez que los protagonistas de la comedia romántica de la N roja son relacionados sentimentalmente. Durante una entrevista en el programa Today, en junio de 2026, ambos fueron consultados directamente sobre la posibilidad de que estuvieran saliendo fuera de la pantalla. En aquella oportunidad, la estrella del pop negó la versión y explicó que cada vez que trabaja o aparece junto a un hombre, surgen especulaciones sobre un posible romance. El artista británico también acompañó su respuesta y descartó que estuvieran en pareja.

Sin embargo, las recientes apariciones públicas y las versiones difundidas por medios estadounidenses volvieron a despertar la curiosidad sobre el vínculo entre los dos artistas.