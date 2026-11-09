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Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy

Ese papel le abrió las puertas a una carrera variada y exitosa, con trabajos en el cine, la televisión y hasta en la música.

¿Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy?

¿Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy?

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  • Su llegada al cine se dio después de superar una selección con miles de aspirantes.
  • La película fue un éxito de taquilla y dio lugar a dos secuelas.
  • Con el paso del tiempo, sumó trabajos en televisión y exploró su faceta musical.
  • También recordó las experiencias que compartió con la orca durante el rodaje.

Algunas películas de los años 90 dejaron recuerdos que todavía siguen presentes entre quienes crecieron viéndolas. Una de ellas es Liberen a Willy, que convirtió la historia de un chico y una orca en un clásico familiar. A más de tres décadas de su estreno, su protagonista volvió a hablar sobre aquella experiencia y contó qué pasó con su vida después del éxito.

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Con 11 años interpretó a Jesse en Liberen a Willy.

Con 11 años interpretó a Jesse en Liberen a Willy.

Jason James Richter tenía apenas 11 años cuando consiguió el papel de Jesse, el niño que entablaba una relación especial con Willy. En una entrevista con el programa australiano Today Extra, el actor recordó con humor cómo recibió la noticia: "Tenía solo 11 años. Corrí por el barrio para jactarme con todos mis amigos. Nadie me creyó hasta que me fui a filmar la película". La anécdota muestra cómo vivió aquel momento que cambiaría su vida.

El film se estrenó en 1993 y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. Richter superó a más de 4.000 aspirantes para quedarse con el papel principal y formó parte de una historia que recaudó 153,7 millones de dólares en taquilla. El vínculo entre Jesse y la orca fue el corazón de una producción que tuvo dos secuelas y dejó una marca en varias generaciones.

Qué fue de la vida de Jason James Richter, el actor de Liberen a Willy

Después de alcanzar la fama durante su infancia, Richter continuó trabajando en el mundo del espectáculo. Participó en producciones televisivas como The Client, Criminal Minds y Bones, aunque su carrera tomó otros caminos con el paso de los años. También se acercó a la música y tocó en las bandas Blue Root y Fermata durante aproximadamente una década.

El actor siguió participando en producciones de cine y televisión.

El actor siguió participando en producciones de cine y televisión.

En la entrevista, el actor también recordó cómo fueron las escenas junto a Keiko, la orca que interpretó a Willy. Aunque reconoció que trabajar con un animal de ese tamaño podía generar miedo, también destacó la fascinación que le producía la experiencia. "¡Oh, sí! Quiero decir, es todo eso. Pero, ¿sabés? La vida es muy arriesgada, loco", comentó al recordar aquella sensación. Actualmente, Richter combina su actividad como actor con proyectos de producción y participa en la película de terror Natty Knocks.

La historia de Liberen a Willy también quedó ligada al destino de Keiko, que nació en Noruega y fue separada de su grupo para participar en distintas producciones. Después de vivir en acuarios y formar parte de un proyecto para regresar al mar, murió de neumonía en 2003, a los 27 años, en una bahía noruega. Mientras tanto, Richter sigue vinculado al cine y recuerda con cariño aquella película que marcó el comienzo de su carrera.

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