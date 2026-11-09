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Así fue el llamativo look de Máxima Zorreguieta que sorprendió a todos en una visita rural

La monarca participó de una actividad institucional en África, en el marco de su agenda internacional. Su presencia también dejó imágenes que despertaron curiosidad en las redes sociales.

Máxima Zorreguieta sorprendió con una pollera de jean midi con bordados florales y detalles calados durante su visita oficial a Ghana.
Máxima Zorreguieta sorprendió con una pollera de jean midi con bordados florales y detalles calados durante su visita oficial a Ghana.Gente
  • La visita formó parte de sus compromisos vinculados a las Naciones Unidas.
  • La actividad se desarrolló en Accra, la capital de Ghana.
  • La jornada incluyó un recorrido por un proyecto relacionado con el acceso a la salud.
  • La reina protagonizó una postal distendida durante su encuentro en un entorno rural.

La reina de los Países Bajos volvió a generar repercusiones por una elección de moda que se apartó de sus habituales apariciones protocolares. Su agenda internacional también incluyó actividades vinculadas a la salud financiera. Así fue el llamativo look de Máxima Zorreguieta que sorprendió a todos en una visita rural.

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La monarca neerlandesa volvió a demostrar su interés por la moda durante su visita oficial a Ghana, donde participó de una serie de actividades como defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.

En una de las jornadas de su agenda en Accra, la soberana eligió un conjunto que se diferenció de los looks más formales que suele utilizar en sus compromisos institucionales. La protagonista fue una pollera de jean midi, una prenda poco habitual en sus apariciones públicas.

Como fue el look de la reina Máxima Zorreguieta

El diseño pertenece a la firma Chorus y presenta una silueta en línea A, con un corte evasé que aporta movimiento. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención estuvo en el ruedo: la prenda tenía bordados florales y sectores calados que le daban una impronta artesanal.

La elección combinó una pieza de inspiración casual con terminaciones elaboradas, una fórmula que permitió a la monarca lucir un estilo diferente sin perder elegancia. La aparición tuvo lugar durante una visita a PharmAccess, una organización que trabaja para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad y financiamiento sanitario en África.

Durante el recorrido por Accra, Máxima fue fotografiada en un entorno rural, sonriente y sosteniendo un ananá, en una escena que contrastó con las tradicionales imágenes de sus compromisos en palacios y reuniones oficiales.

La visita formó parte de su trabajo internacional en materia de inclusión financiera y permitió mostrar otra faceta de la agenda de la reina, quien suele combinar sus responsabilidades institucionales con apariciones que generan interés por sus elecciones de vestuario.

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