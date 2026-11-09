Cientos de miles de personas aguardan al Papa en Palermo, en una mañana que promete entrar en la historia

Los fieles pasaron la noche del domingo en las inmediaciones del Monumento de los Españoles y, una vez habilitados los accesos, comenzaron a agolparse en los vallados y las pantallas instaladas sobre los casi 3 kilómetros de la Avenida del Libertador. Se espera una concurrencia histórica.

El Papa encabezará a las 11.30 una celebración religiosa frente al Monumento a los Españoles que entrará en la historia de la Argentina , casi cuarenta años después de la vista de Juan Pablo II. Desde la noche de ayer, miles de personas llegadas de todo el territorio y de países vecinos comenzaron a conformar la infinita marea humana que tomó esta mañana el corazón de Buenos Aires.

Seguí en vivo la llegada de León XIV al Monumento de los Españoles para la Santa Misa

Hace unos días, mientras se montaba el gran y blanco escenario en el Monumento los Españoles, las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina auguraban que la misa del papa León XIV en Buenos Aries iba a ser la segunda mayor movilización de masas de la historia de este país, detrás de los festejos por el triunfo en el Mundial de Qatar.

No estaban muy errados: ya en la noche del domingo los alrededores los bosques de Palermo comenzaron a llenarse de miles y miles de peregrinos, dispuestos a esperar allí uno de los momentos –probablemente el más- destacado de la vista del Pontífice católico a la Argentina.

Para la hora en la que el sol se asomó desde las cercanas orillas del Río de la Plata, cientos de miles de personas ocupaban las explanadas, hace rato cerradas al tránsito, de la Avenida del Libertador, de una forma que hacía difícil pensar en que pudiera entrar mucha gente más.

Cuando el Papa inició su actividad de hoy, en torno de las 9 de la mañana en el Cottolengo Don Orione de Claypole, la multitud que lo aguarda en Palermo había alcanzado la categoría de “incontable”: podría ser un millón como tres millones de almas. Imposible de saber.

Haciendo honor a las palabras de León XIV en la víspera -que había definido a la Argentina como una tierra de inmigrantes, un país de brazos abiertos- la marea humana no solamente estaba integrada por argentinos y argentinas llegadas desde todas las provincias, ciudades y pueblos que se pueda imaginar, pero también de fieles que atravesaron muchos kilómetros `para estar acá, desde países como Perú (muchísimos), Venezuela, Chile, Colombia y Brasil.

Una gran cantidad de fieles llegaron desde países vecinos.

Familias, amigos, grupos parroquiales, gente con banderas del Vaticano y de lugares tan insólitamente lejanos como Corea o Nepal… Mientras por los sistemas de sonido que recorren de punta el predio conformado sobre Avenida del Libertador anunciaban que el Papa ya había partido desde Claypole, en las pantallas un video recordaba las visitas de Juan Pablo II, una en plena guerra de Malvinas y la otra en 1987, cuando casi un miilón de personas desbordó la 9 de julio, ante un escenario montado en la intersección con la avenida Santa Fe.

Hubo un estallido general cuando en los plasmas apareció la figura de Jorge Bergoglio, el Pontífice argentino. “Quiero que hagan lío, que salgan de las diócesis y hagan lio”, dice, y una señora que lleva un pañuelo blanco y amarillo al cuello se abraza a su amiga y ambas gritan emocionadas “¡Francisco, Francisco!” en dirección a la gigantesca pantalla.

En el cronograma, está previsto que desde las 10 el Papa salude desde el papamóvil que irá desde el túnel de la avenida del Libertador y Olleros hasta el Monumentos de los Españoles. Luego, a las 11:30, comenzará la Santa Misa en el escenario ubicado en la Avenida del Libertador y Sarmiento.

La misa puede seguirse desde el lugar y el público se ubicará en un corredor de 2,3km de extensión. Habrá pantallas y sonido para que llegue a todas partes. A las 13 se estima el final de la celebración y el comienzo de la desconcentración.

Cómo son los accesos para la Santa Misa del papa León XIV