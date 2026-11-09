"Voy a matar al Papa": indagarán al hombre que amenazó a León XIV

La amenaza llegó a través de un llamado anónimo al 911, dos días antes de la llegada del Pontífice a la Argentina. El acusado, de 49 años, será indagado este martes por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. En su casa encontraron tres celulares y un dron que ahora será sometido a peritajes.

La investigación por la amenaza de muerte contra el papa León XIV sumó un dato: la frase que escuchó el operador del 911 fue contundente: “ Voy a matar al Papa” . El llamado anónimo, realizado el viernes al mediodía, encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad y derivó en una investigación federal que terminó con la detención de un hombre de 49 años en la localidad bonaerense de Pilar.

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El sospechoso quedó acusado de los delitos de amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista y deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La audiencia está supeditada a la recepción de distintos informes técnicos y médicos incorporados a la causa.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un dron en la vivienda del detenido, ubicada en Villa Rosa, en Pilar. Durante el procedimiento también fueron secuestrados tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para establecer desde cuál de ellos se realizó la comunicación al servicio de emergencias.

La Justicia busca determinar, además, las características del dispositivo aéreo y si pudo haber tenido alguna vinculación con la amenaza. Por el momento, no se informó que exista una conexión comprobada entre el dron y el llamado intimidatorio.

El episodio se produjo cuando León XIV se encontraba en Uruguay, primera escala de su gira latinoamericana, y apenas 48 horas antes de su llegada a la Argentina.

Según la reconstrucción de los investigadores, el viernes un hombre se comunicó telefónicamente con el 911 y lanzó la advertencia: “Voy a matar al Papa”. El operador intentó obtener más información y hacerle algunas preguntas, pero el interlocutor no respondió y cortó la comunicación.

A partir de ese llamado intervino la División Antiterrorismo de la Policía Federal, que logró establecer que la comunicación había sido realizada desde Pilar. La causa quedó en manos del juzgado federal de Campana y el fiscal Sebastián Bringas impulsó las actuaciones.

Para identificar al responsable se desplegaron tareas de inteligencia y de campo, además de entrecruzamientos de antenas telefónicas y comunicaciones.

En una primera instancia, los investigadores llegaron a un domicilio donde ya no residía la persona que buscaban. La pesquisa continuó hasta localizar otra vivienda en Villa Rosa, donde finalmente fue encontrado y detenido el sospechoso.

En el expediente también intervienen la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

Pericias

Otro punto que deberá establecerse es el estado de salud mental del acusado. Por eso, además de los estudios tecnológicos, se solicitaron exámenes médicos para determinar si se encuentra en condiciones de comprender sus actos y afrontar el proceso penal.

El hombre no registra antecedentes penales. Fuentes consultadas indicaron que todavía no está claro si se trató de una acción individual, una amenaza aislada o si detrás pudo existir una organización.