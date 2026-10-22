22 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

China: un fuerte sismo de 7.0 en el Tíbet dejó heridos y viviendas dañadas

Un terremoto de gran magnitud golpeó la región autónoma del Tíbet, con epicentro en Nagqu. Las autoridades confirmaron al menos dos heridos y daños en viviendas, mientras equipos de emergencia evalúan posibles afectaciones en comunidades montañosas de difícil acceso.

Por
Un sismo de 7.0 sacudió la zona del Tibet en China.

Un sismo de 7.0 sacudió la zona del Tibet en China.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, con epicentro en la ciudad de Nagqu, una zona montañosa de difícil acceso. Hasta el momento se registraron dos heridos y daños menores en viviendas. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta ante posibles afectaciones en comunidades que permanecen aisladas.

ChristaPike sobrevivió a dos inyecciones letales tras ser condenada a pena de muerte.
Te puede interesar:

La recuperación de Christa Pike: volvió a caminar tras sobrevivir a dos inyecciones letales

A las 22:33 de este jueves, hora de Beijing, un terremoto de gran magnitud ocurrió en el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu, dentro de la región autónoma de Xizang, al suroeste de China. El epicentro fue localizado en 32,40° de latitud norte y 93,79° de longitud este, a una profundidad de 10 kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China.

Minutos después del temblor, la Administración Sismológica activó una respuesta de emergencia de Nivel II para atender posibles daños y asistir a la población. La profundidad informada fue de 10 kilómetros. El organismo sismológico chino se encargó de registrar y difundir los primeros datos del movimiento telúrico.

El evento tuvo lugar apenas semanas después de que, el 2 de septiembre, la misma región se viera afectada por una avalancha de lodo, lo que refuerza la vulnerabilidad de Xizang frente a desastres naturales consecutivos.

Otro impactante alud en Nepal dejó muertos y decena de desaparecidos

El campamento base de la montaña Himlung, en el Himalaya nepalí y cerca de la frontera con el Tíbet, quedó sepultado por la nieve durante la mañana del domingo en un desastre que dejó cuatro muertos y al menos 12 desaparecidos. Los últimos días de lluvias y nevadas habían complicado la zona, donde varias empresas preparaban el terreno para recibir a turistas de montaña.

Los equipos de rescate retomaron este lunes la búsqueda. En declaraciones a la agencia AFP, el presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, Tul Sing Gurung, precisó que ya fueron hallados dos cuerpos. Luego, se confirmaron otros dos fallecidos más. Aún hay una docena de desaparecidos y ocho guías integran el equipo de búsqueda.

El nuevo alud en Nepal dejó por lo menos cuatro muertos.

El nuevo alud en Nepal dejó por lo menos cuatro muertos.

Los primeros informes señalaron que había diez desaparecidos, pero el mal clima retrasó el operativo: los rescatistas recién pudieron llegar al lugar en la noche del domingo. Según las autoridades, con mejores condiciones de acceso se podrían haber salvado vidas.

La policía local estimó que había al menos 22 personas en el campamento cuando ocurrió el alud, aunque todavía no se conoce el número exacto por la lejanía de la zona y la pérdida de comunicaciones. Bibhuti Chand Thakur, director de la empresa Himalayan Holidays Nepal, aseguró que las chances de hallar sobrevivientes siguen siendo altas porque "la nieve aún está fresca".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 46% de las personas prefiere una clave fácil de recordar antes que una segura.

Hackearon datos sensibles de 11 millones de personas por una contraseña ridículamente simple

Se registró el primer caso de muerte por el Virus Shamonda.

Alerta en Francia: murió la primera persona a causa del virus Shamonda

El Papa viene a Argentina.

El papa León XIV confirmó su visita al país: "Argentina, allá vamos"

Una joven subió a TikTok un video que se volvió viral sobre la muñeca Annabelle. 

¿Coincidencia o maldición? La aterradora experiencia de una joven después de ver a la muñeca Annabelle

El código de vestimenta del club Sportivo Ameliano causó polémica.

Polémica en Paraguay: un club prohibió a las periodistas usar escotes, calzas de colores y mostrar el ombligo

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Empate técnico en Brasil: Bolsonaro aventaja a Lula por un punto de cara al balotaje

Rating Cero

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

La influencer presentó a su nueva pareja.

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

Luis Ventura explotó contra las críticas a APTRA y apuntó sin filtro contra Damián Rojo: "Se cansó de sacar provecho"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

últimas noticias

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Hace 6 minutos
La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 25 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 27 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 49 minutos
BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Hace 55 minutos