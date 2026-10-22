China: un fuerte sismo de 7.0 en el Tíbet dejó heridos y viviendas dañadas

Un terremoto de gran magnitud golpeó la región autónoma del Tíbet, con epicentro en Nagqu. Las autoridades confirmaron al menos dos heridos y daños en viviendas, mientras equipos de emergencia evalúan posibles afectaciones en comunidades montañosas de difícil acceso.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China, con epicentro en la ciudad de Nagqu, una zona montañosa de difícil acceso. Hasta el momento se registraron dos heridos y daños menores en viviendas. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta ante posibles afectaciones en comunidades que permanecen aisladas.

A las 22:33 de este jueves, hora de Beijing, un terremoto de gran magnitud ocurrió en el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu, dentro de la región autónoma de Xizang, al suroeste de China. El epicentro fue localizado en 32,40° de latitud norte y 93,79° de longitud este, a una profundidad de 10 kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China.

Minutos después del temblor, la Administración Sismológica activó una r espuesta de emergencia de Nivel II para atender posibles daños y asistir a la población. La profundidad informada fue de 10 kilómetros. El organismo sismológico chino se encargó de registrar y difundir los primeros datos del movimiento telúrico.

El evento tuvo lugar apenas semanas después de que, el 2 de septiembre, la misma región se viera afectada por una avalancha de lodo , lo que refuerza la vulnerabilidad de Xizang frente a desastres naturales consecutivos.

El campamento base de la montaña Himlung, en el Himalaya nepalí y cerca de la frontera con el Tíbet, quedó sepultado por la nieve durante la mañana del domingo en un desastre que dejó cuatro muertos y al menos 12 desaparecidos . Los últimos días de lluvias y nevadas habían complicado la zona, donde varias empresas preparaban el terreno para recibir a turistas de montaña.

Los equipos de rescate retomaron este lunes la búsqueda. En declaraciones a la agencia AFP, el presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, Tul Sing Gurung, precisó que ya fueron hallados dos cuerpos. Luego, se confirmaron otros dos fallecidos más. Aún hay una docena de desaparecidos y ocho guías integran el equipo de búsqueda.

El nuevo alud en Nepal dejó por lo menos cuatro muertos.

Los primeros informes señalaron que había diez desaparecidos, pero el mal clima retrasó el operativo: los rescatistas recién pudieron llegar al lugar en la noche del domingo. Según las autoridades, con mejores condiciones de acceso se podrían haber salvado vidas.

La policía local estimó que había al menos 22 personas en el campamento cuando ocurrió el alud, aunque todavía no se conoce el número exacto por la lejanía de la zona y la pérdida de comunicaciones. Bibhuti Chand Thakur, director de la empresa Himalayan Holidays Nepal, aseguró que las chances de hallar sobrevivientes siguen siendo altas porque "la nieve aún está fresca".