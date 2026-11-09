Las sentidas palabras de Abel Pintos luego de haberle cantado al papa León XIV: "Profunda emoción y alegría" El artista interpretó La Llave y Alma Misionera junto al coro del Cottolengo Don Orione este lunes durante su visita al centro residencial de Claypole. “Gracias Dios. Aguante la fe. ¡Amar es para valientes!”, escribió. Agregar C5N en









Abel Pintos cantó este lunes frente al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Instagram

Abel Pintos fue uno de los artistas privilegiados que cantaron frente al papa León XIV y tras su emocionante interpretación en el Cottolengo Don Orione en Claypole, el artista expresó su emoción dejándoles sentidas palabras al Sumo Pontífice, en el marco de su gira por Latinoamérica.

El bahiense interpretó La Llave y Alma Misionera junto al coro del centro residencial durante en la primera aparición pública de León XIV de este lunes su recorrido por el país. Allí, el Sumo Pontífice se reunió con residentes, trabajadores, autoridades y representantes de la comunidad religiosa de la institución, en una jornada que también tuvo espacio para la música.

Pintos recurrió a sus redes sociales para expresar lo que significó haber vivido ese momento histórico. “Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro de Cottolengo Don Orione porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría”, fueron las primeras palabras que escribió en el posteo en su cuenta de Instagram junto al video de su presentación.

“Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas. Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu”, destacó y agregó: “Gracias Dios. Aguante la fe. ¡Amar es para valientes!”.

View this post on Instagram Video: el papa León XIV cantó Alma Misionera en el Cottolengo Don Orione El papa León XIV tuvo su primera actividad de este lunes en el Cottolonego Don Orione donde no solo brindó una misa ante los files, escuchó a los residentes del lugar, sino que también se destacó uno de los momentos más emotivos: se lo vio muy emocionado cantando junto al coro y Abel Pintos.