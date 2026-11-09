El papa León XIV en Argentina: quiénes son los famosos que presenciaron la misa en el Monumento de los Españoles

En la histórica visita del Santo Padre al país, varias figuras del mundo espectáculo compartieron imágenes y expresaron su emoción por presenciar la misa de este lunes en Palermo.

Pampita, Georgina Barbarossa, Valeria Mazza y Yanina Latorre son algunos de los famosos que estuvieron en el Monumento de los Españoles.

La llegada del papa León XIV generó tanta expectativa y emoción de varios fieles y entre ellos se destaca la presencia de varios famosos que tuvieron el privilegio de presenciar la misa del Sumo Pontífice en el Monumento de los Españoles .

La primera actividad de su Santidad de este lunes fue en su arribo al Cottolengo Don Orione en Claypole, donde brindó una breve misa, escuchó a algunos fieles , contó con la presencia de Abel Pintos para cantar La llave y Alma Misionera, para luego trasladarse a Palermo.

En el gran escenario montado en el Monumento a los Españoles no solo hubo una gran vigilia de cientos de fieles que terminó de alcanzar los casi 2 millones de personas durante el mediodía , sino que también hubo un show musical donde La Sole se subió para animar la previa.

En esa misma línea, pero con un lugar privilegiado para esperar la palabra de León XIV estuvieron varios famosos que quisieron vivir en primera persona la emoción de la presencia del Papa en la Argentina, a 39 años de la presencia de Juan Pablo II, último Santo Padre en pisar suelo nacional.

Tal como había adelantado, Pampita fue una de las primeras en trasladarse en busca de un encuentro con el Sumo Pontífice. Tras haberlo recibido en Aeroparque el domingo, este lunes, estuvo acompañada de sus amigas desde temprano en la misa en Palermo.

Yanina Latorre se mostró junto a Analía Franchín en la puerta del Monumento a los Españoles para presenciar la misa del papa León, invitadas a presenciar el encuentro con los fieles desde una vista privilegiada. “A las 11:30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada, allá está el monumento... Ya estamos adentro”, contó en sus historias y en otras escribió: "Estoy feliz".

Por su parte, a través de sus redes sociales, Flor de la V mostró su felicidad y emoción de poder estar en el momento histórico de su llegada al país, junto a sus hijos y marido. “Un día inolvidable junto a mi familia. La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo. Un recuerdo que nos acompañará para siempre”, escribió junto a un breve carrusel.

La supermodelo Valeria Mazza y su esposo, el empresario Alejandro Gravier, también llegaron temprano al barrio porteño que contó con la presencia de 2 millones de files para escuchar atentamente las palabras de León XIV.

Otros que no se perdieron el histórico momento fueron Felipe Fort, la periodista Pía Shaw, quien destacó un “instante único e inolvidable. Hoy puedo decir que fui parte de la historia”.

En tanto, la actriz Georgina Barbarossa no pudo ocultar su felicidad y emoción de vivenciar la previa de la llegada del Santo Padre. "Bienvenido LEON XVI a la Argentina", escribió junto a un video.