Visita del papa León XIV a la Argentina: cómo funcionarán los colectivos, subtes y trenes Entre el 8 y el 11 de noviembre, debido a la visita del Sumo Pontífice, el esquema de transporte se verá modificado respecto de su cronograma habitual. Además, la secretaría de Transporte organizó un operativo para garantizar el acceso de los fieles a las actividades. Por Agregar C5N en









Cómo funcionará el transporte. Redes sociales

El Gobierno Nacional anunció un despliegue especial de movilidad para abastecer la alta demanda de traslados durante la visita apostólica del papa León XIV al país. Cómo funcionarán los colectivos, subtes, trenes y aviones.

El dispositivo, coordinado por la Secretaría de Transporte, la Conferencia Episcopal Argentina y las distintas jurisdicciones involucradas, contempla frecuencias de día hábil durante jornadas feriadas, servicios nocturnos de trenes, pases gratuitos para voluntarios y restricciones temporales en aeropuertos.

Colectivos y trenes: esquemas y refuerzos nocturnos Ante las actividades programadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, el transporte público adaptará sus cronogramas para facilitar la llegada y desconcentración en puntos masivos como Palermo y la plaza de la Basílica de Luján:

Colectivos: Las líneas de jurisdicción nacional funcionarán con esquema de día hábil a partir de las 18:00 del domingo 8 de noviembre y hasta la noche del miércoles 11.

Trenes: Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza operarán con frecuencias de jornada laboral entre el lunes 9 y el miércoles 11, a pesar de los feriados. Además, ofrecerán servicios especiales desde las 00:00 del lunes 9 durante toda la madrugada, sumando refuerzos la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11. Trenes: estaciones cerradas y servicios reducidos Por motivos de seguridad y por el desarrollo de los eventos masivos, el servicio ferroviario sufrirá modificaciones puntuales:

Estaciones cerradas: Las paradas 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas sin ascenso ni descenso de pasajeros desde las 18:00 del sábado 7 de noviembre hasta la madrugada del jueves 12.

Recorridos limitados: Durante franjas horarias específicas del lunes 9 y martes 10, las líneas Mitre y San Martín acortarán sus trayectos finalizando de forma temporal en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque. Los trenes funcionarán con modificaciones puntuales en sus esquemas. Visita del papa León XIV: pases gratuitos para voluntarios Para garantizar la logística organizativa, el Gobierno distribuyó 24.000 tarjetas SUBE especiales identificadas como "Voluntario – Visita Papa León XIV". Estas credenciales permitirán viajar sin costo en colectivos, trenes y subtes a las personas acreditadas desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre. Asimismo, se coordinó junto a las cámaras de transporte un traslado especial para unos 4.000 voluntarios en colectivo desde CABA hacia Luján durante los días 9 y 10 de noviembre.