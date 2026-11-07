Motorola le declara la guerra a iPhone: lanzó un celular premium a u$s1600 El nuevo modelo Signature 27 cuenta con características de lujo, entre las que se encuentran 7.000 mAh de batería, 12.000 nits de brillo y un módulo de cámaras que promete ser de las mejores del mercado. Por Agregar C5N en









Motorola y un nuevo modelo que promete competirle a iPhone

Motorola formalizó el lanzamiento de su apuesta más ambiciosa hasta la fecha para el nicho más exclusivo: el Motorola Signature 27. Con un valor comercial de u$s1.600 dólares, el dispositivo desembarca en el mercado para destronar al iPhone 18 de Apple y el Galaxy S26 de Samsung.

Según expertos, la fotografía constituye uno de los pilares del Signature 27, habiendo obtenido el reconocimiento DXOMARK Gold Label. A la dupla del sensor primario Sony LYTIA de 50 MP y el periscopio de 200 MP, se suma una incorporación inédita en smartphones: un sensor de acción EVS dedicado.

Este elemento trabaja a la par de la función Action Shot para registrar objetos a alta velocidad con total nitidez y evitar el desenfoque por movimiento. En materia de video incluye estabilización híbrida (óptica y electrónica) junto con captura directa en Dolby Vision.

Más características: inteligencia artificial y sonido de alta fidelidad En lo que tiene que ver con la IA, el teléfono viene preparado para ejecutar Gemini Intelligence. Destacan funciones como Rambler (conversión de dictado libre en texto estructurado), Create My Widget (generación de widgets personalizados por comandos de texto) y Sign-to-Text, capaz de interpretar la Lengua de Señas Americana a través de la cámara frontal y traducirla a texto en tiempo real.

En el área multimedia, la colaboración exclusiva Audio by Bang & Olufsen redefine la experiencia acústica mediante ecualización de precisión, logrando mayor nitidez vocal y frecuencias graves más profundas en cualquier tipo de contenido.