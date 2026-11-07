7 de noviembre de 2026 Inicio
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Motorola le declara la guerra a iPhone: lanzó un celular premium a u$s1600

El nuevo modelo Signature 27 cuenta con características de lujo, entre las que se encuentran 7.000 mAh de batería, 12.000 nits de brillo y un módulo de cámaras que promete ser de las mejores del mercado.

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Motorola y un nuevo modelo que promete competirle a iPhone

Motorola y un nuevo modelo que promete competirle a iPhone

Motorola formalizó el lanzamiento de su apuesta más ambiciosa hasta la fecha para el nicho más exclusivo: el Motorola Signature 27. Con un valor comercial de u$s1.600 dólares, el dispositivo desembarca en el mercado para destronar al iPhone 18 de Apple y el Galaxy S26 de Samsung.

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Según expertos, la fotografía constituye uno de los pilares del Signature 27, habiendo obtenido el reconocimiento DXOMARK Gold Label. A la dupla del sensor primario Sony LYTIA de 50 MP y el periscopio de 200 MP, se suma una incorporación inédita en smartphones: un sensor de acción EVS dedicado.

Este elemento trabaja a la par de la función Action Shot para registrar objetos a alta velocidad con total nitidez y evitar el desenfoque por movimiento. En materia de video incluye estabilización híbrida (óptica y electrónica) junto con captura directa en Dolby Vision.

Más características: inteligencia artificial y sonido de alta fidelidad

En lo que tiene que ver con la IA, el teléfono viene preparado para ejecutar Gemini Intelligence. Destacan funciones como Rambler (conversión de dictado libre en texto estructurado), Create My Widget (generación de widgets personalizados por comandos de texto) y Sign-to-Text, capaz de interpretar la Lengua de Señas Americana a través de la cámara frontal y traducirla a texto en tiempo real.

En el área multimedia, la colaboración exclusiva Audio by Bang & Olufsen redefine la experiencia acústica mediante ecualización de precisión, logrando mayor nitidez vocal y frecuencias graves más profundas en cualquier tipo de contenido.

Motorola lanza al mercado un nuevo y ambicioso modelo.

Motorola lanza al mercado un nuevo y ambicioso modelo.

Materiales y enfoque en la privacidad de datos

El diseño exterior del dispositivo móvil fusiona cristal, elementos cerámicos y una estructura de aluminio de grado aeronáutico, comercializándose en las tonalidades PANTONE Coal Smoke y PANTONE Capulet Olive. Su construcción cuenta con recubrimiento Gorilla Glass Ceramic 3 y resistencia probada ante caídas e impactos bajo la norma MIL-STD-810H.

Motorola Signature 27: ficha técnica y especificaciones clave

  • Pantalla: Panel Extreme AMOLED Duo Tandem de 1,5K (Super HD), compatibilidad con Dolby Vision y un pico máximo de 12.000 nits de luminosidad (el más alto registrado en la industria).

  • Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

  • Cámara principal: Sensor Sony LYTIA L910 de 50 MP equipado con tecnología LOFIC.

  • Teleobjetivo: Lente periscópica de 200 MP con zoom óptico de 3x y alcance digital asistido de hasta 100x.

  • Gran angular / Macro: Sensor dedicado de 50 MP.

  • Cámara frontal: 50 MP con capacidad de captura de video en 4K.

  • Batería y carga: Módulo de 7.000 mAh (35% más amplio que su predecesor), sistema de carga rápida TurboPower de 90 W (autonomía diaria en 12 minutos) y carga inalámbrica de 50 W.

  • Sonido: Arquitectura acústica calibrada por Bang & Olufsen con perfiles adaptativos.

  • Ecosistema de IA: Integración nativa con Motorola Qira, Google Gemini y Gemini Intelligence.

  • Privacidad y software: Compatibilidad histórica con GrapheneOS, sumado a las suites Moto Secure y ThinkShield.

  • Durabilidad: Certificaciones de estanqueidad IP68 e IP69, cristal Gorilla Glass Ceramic 3, marco de aluminio aeroespacial y norma militar MIL-STD-810H.

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