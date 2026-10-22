22 de octubre de 2026 Inicio
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La Ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV: habrá cortes de tránsito desde el sábado 24 de octubre

Tras la confirmación del Sumo Pontífice, el gobierno porteño profundizó los preparativos en el barrio de Palermo para recibirlo el 8 de noviembre. Las modificaciones en el tránsito comenzarán a regir a partir de esta semana.

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El Papa León XIV saliendo del hospital tras su operación.

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Reuters
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El Ejecutivo porteño anunció qué calles sufrirán cortes en el marco del armado de estructuras y otras maniobras para recibir a Robert Francis Prevost en su primera visita al país. Los cambios en el tránsito se extenderán desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre y afectarán, principalmente, al barrio de Palermo.

En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV.

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Desde la madrugada hasta la mañana del sábado 24 de octubre habrá un corte total en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, por el armado de estructuras. Y desde la mañana de ese mismo sábado hasta la noche del 3 de noviembre habrá cortes parciales en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

Cuándo será la misa oficiada por el Papa León XIV

El Papa León XIV oficiará una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el lunes 9 de noviembre, decretado feriado por el Gobierno. A medianoche se abrirán los ocho accesos preparados para permitir el ingreso de los creyentes y permanecerán abiertos hasta las 8:30. El Sumo Pontífice llegará a las 10:30 y la misa finalizará a las 13.

Los accesos estarán habilitados por Avenida Sarmiento hacia Plaza Seeber, así como ingresos sobre Migueletes, Teodoro García y la colectora de Avenida del Libertador por el lado del Ferrocarril Mitre, estación Lisandro de la Torre.

El Monumento de los Españoles en Palermo.

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El mapa completo de la zona afectada por los preparativos en Palermo

Los cortes y desvíos se realizarán en Palermo.

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