La Ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV: habrá cortes de tránsito desde el sábado 24 de octubre Tras la confirmación del Sumo Pontífice, el gobierno porteño profundizó los preparativos en el barrio de Palermo para recibirlo el 8 de noviembre. Las modificaciones en el tránsito comenzarán a regir a partir de esta semana. Por Agregar C5N en









El Papa León XIV saliendo del hospital tras su operación. Reuters

El Papa León XIV confirmó su visita a Argentina a una pareja santafesina en el Vaticano luego de que lo operaran de un tumor maligno y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intensificó los preparativos para recibirlo en la capital del país tras los días de incertidumbre en torno a su salud.

El Ejecutivo porteño anunció qué calles sufrirán cortes en el marco del armado de estructuras y otras maniobras para recibir a Robert Francis Prevost en su primera visita al país. Los cambios en el tránsito se extenderán desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre y afectarán, principalmente, al barrio de Palermo.

En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV. Desde la madrugada hasta la mañana del sábado 24 de octubre habrá un corte total en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, por el armado de estructuras. Y desde la mañana de ese mismo sábado hasta la noche del 3 de noviembre habrá cortes parciales en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

Cuándo será la misa oficiada por el Papa León XIV El Papa León XIV oficiará una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el lunes 9 de noviembre, decretado feriado por el Gobierno. A medianoche se abrirán los ocho accesos preparados para permitir el ingreso de los creyentes y permanecerán abiertos hasta las 8:30. El Sumo Pontífice llegará a las 10:30 y la misa finalizará a las 13.

Los accesos estarán habilitados por Avenida Sarmiento hacia Plaza Seeber, así como ingresos sobre Migueletes, Teodoro García y la colectora de Avenida del Libertador por el lado del Ferrocarril Mitre, estación Lisandro de la Torre. El Monumento de los Españoles en Palermo. El mapa completo de la zona afectada por los preparativos en Palermo Los cortes y desvíos se realizarán en Palermo.