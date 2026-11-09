9 de noviembre de 2026 Inicio
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"El que trabaja la tierra está por el suelo": los productores yerbateros piden ayuda al papa León XIV

Organizaciones agrícolas de Misiones le enviaron un documento al Pontífice para visibilizar la pérdida de ingresos por la desregulación oficial. El Parlamento del Norte Grande entregará la misiva este miércoles durante la visita papal.

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El Papa calificó al mate como un símbolo de fraternidad y encuentro durante su paso por Uruguay.

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Seis organizaciones de productores yerbateros de Misiones enviaron una carta abierta al papa León XIV este lunes, en el marco de su visita a la Argentina, con el fin de exponer la severa crisis económica que atraviesa el sector a causa de la desregulación del mercado decretada por el Gobierno.

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Los referentes de las principales entidades agrarias de la provincia solicitaron la intervención del Santo Padre con el objetivo de "visibilizar ante el mundo que el mate argentino se produce actualmente con una enorme transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables hacia los más poderosos y con explotación laboral".

El foco principal del reclamo yerbatero es el precio de la hoja verde que pagan los industriales.

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El documento lleva las firmas de representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, el Movimiento Agrario de Misiones y otras cuatro agrupaciones del sector. La entrega formal al Sumo Pontífice ocurrirá este miércoles por intermedio del presidente del Parlamento del Norte Grande Argentino, Carlos Silva Neder.

La misiva destacó el origen guaraní del cultivo y la historia vinculada a las misiones jesuíticas. Los agricultores iniciaron su mensaje con la cita de una canción popular del sector: "¿Cómo puede ser, qué ocurrió en el cielo, que el que trabaja la tierra está por el suelo?". Asimismo, el escrito tomó como referencia las reflexiones previos de León XIV en Uruguay, donde el Pontífice calificó a la infusión como un símbolo de fraternidad y encuentro.

Las políticas de desregulación impactan de manera directa en la economía familiar

A pesar del valor cultural de la bebida, las organizaciones advirtieron que el esquema económico actual "concentra cada vez más el poder de decisión y apropiación de la riqueza", situación que destruye la sostenibilidad de las explotaciones familiares del nordeste argentino.

La carta detalló el deterioro social provocado por la falta de rentabilidad en el campo: "Los productores primarios no logramos, en muchos casos, obtener por nuestro trabajo un ingreso que nos permita sostener nuestras chacras y nuestras familias".

"Los tareferos, que realizan el trabajo más duro de la cosecha, se ven obligados a migrar hacia países vecinos en busca de oportunidades, dejando atrás sus hogares y fragmentando sus familias. Detrás de cada yerbal que pierde su capacidad de sostener a quienes lo trabajan, hay una comunidad que se debilita y una historia familiar que corre el riesgo de interrumpirse", se advierte en el texto.

Por último, los representantes agrarios cuestionaron la anulación de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. La desregulación estatal desactivó esta "herramienta institucional que permitía ordenar la actividad y proteger a quienes producen", en un contexto de reclamos sin respuesta favorable por parte de las autoridades.

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