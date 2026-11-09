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El insólito blooper del papa León XIV que captaron las cámaras: "Se equivocó"

El Santo Padre se dirigió desde el Cottolengo de Don Orione hacia Palermo para dar la Santa Misa y hubo un problema en el camino que quedó grabado. ¿Qué pasó?

El error del papa León.

El error del papa León.

Redes sociales

El papa León XIV estuvo en el Cottolengo de Don Orione en Claypole y se dirigió para Palermo junto a toda la cúpula papal. Para el viaje, tomaron los principales accesos y fueron custodiados por la Policía. El camino parecía el correcto hasta que tuvieron que hacer un giro inesperado.

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“No, al revés, acá es donde va a dar la misa. Giró recién. El papa no puede creer lo que están haciendo”, relataron desde América TV. Sucede que el Santo Padre iba a bordo de uno de los autos hasta llegar a Olleros, en Palermo, y ahí subirse al papamóvil.

Finalmente, llegó a horario para subirse al papamóvil, se dirigió hasta el Monumentos de los Españoles y dio la Santa Misa delante de más de dos millones de personas.

El papa León XIV en Argentina: quiénes son los famosos que presenciaron la misa en el Monumento de los Españoles

La llegada del papa León XIV generó tanta expectativa y emoción de varios fieles y entre ellos se destaca la presencia de varios famosos que tuvieron el privilegio de presenciar la misa del Sumo Pontífice en el Monumento de los Españoles.

Tal como había adelantado, Pampita fue una de las primeras en trasladarse en busca de un encuentro con el Sumo Pontífice. Tras haberlo recibido en Aeroparque el domingo, este lunes, estuvo acompañada de sus amigas desde temprano en la misa en Palermo.

Yanina Latorre se mostró junto a Analía Franchín en la puerta del Monumento a los Españoles para presenciar la misa del papa León, invitadas a presenciar el encuentro con los fieles desde una vista privilegiada. “A las 11:30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada, allá está el monumento... Ya estamos adentro”, contó en sus historias y en otras escribió: "Estoy feliz".

Por su parte, a través de sus redes sociales, Flor de la V mostró su felicidad y emoción de poder estar en el momento histórico de su llegada al país, junto a sus hijos y marido. “Un día inolvidable junto a mi familia. La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo. Un recuerdo que nos acompañará para siempre”, escribió junto a un breve carrusel.

Otros que no se perdieron el histórico momento fueron Felipe Fort, la periodista Pía Shaw, quien destacó un “instante único e inolvidable. Hoy puedo decir que fui parte de la historia”.

En tanto, la actriz Georgina Barbarossa no pudo ocultar su felicidad y emoción de vivenciar la previa de la llegada del Santo Padre. "Bienvenido LEON XVI a la Argentina", escribió junto a un video.

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