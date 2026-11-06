Amazon Prime Gaming renueva su catálogo de noviembre con siete títulos destacados para PC Los suscriptores de la plataforma podrán sumar a su biblioteca juegos como Jurassic World Evolution 2 y WRC Generations para conservarlos por siempre. Por Agregar C5N en









Todos los usuarios Prime ya pueden disfrutar de nuevos juegos incluidos con Luna, el servicio de gaming de Amazon.

Amazon anunció la lista de videojuegos que llegarán durante el mes de noviembre de 2026 para los usuarios de su servicio Prime. En esta ocasión, la compañía ofrece un total de siete títulos para PC que abarcan diversos géneros como la conducción, la simulación de parques y la aventura narrativa. El único requisito para acceder a estas entregas es contar con una suscripción activa a la plataforma.

Una de las principales ventajas de esta propuesta reside en la propiedad permanente de las entregas obtenidas por los usuarios. A diferencia de otros servicios donde los títulos vencen al finalizar la membresía, los juegos reclamados a través de tiendas como Epic Games Store y la aplicación de Amazon Games quedan guardados en la biblioteca digital para siempre. De este modo, los jugadores mantienen el acceso aunque decidan cancelar su cuenta de Prime posteriormente.

Here's what's new in November...



Madden NFL 27 NBA THE RUN Mixtape Kingdom Come: Deliverance II Sushi Go Party! Disney Epic Mickey: Rebrushed



Play them all on Luna! You already have it w/ Prime pic.twitter.com/vVek0LmcRZ — Amazon Luna (@amazonluna) November 5, 2026 El cronograma de lanzamientos comenzó el 5 de noviembre con dos propuestas ya habilitadas: la aventura de acción Squirrel with a Gun y el simulador de carreras WRC Generations. Por su parte, la segunda tanda llegará el 12 de noviembre e incluirá uno de los nombres más potentes del mes, Jurassic World Evolution 2 -un juego de estrategia enfocado en la gestión de parques jurásicos- junto con la propuesta de misterio Radiolight.

La distribución escalonada continuará a lo largo del mes con títulos orientados a la narrativa y la acción. El 19 de noviembre será el turno de Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, enfocado en el combate en tercera persona, y de Clem, una aventura de puzles. Finalmente, el 24 de noviembre, la novela visual de fantasía Arcadia Fallen cerrará la lista de incorporaciones para PC.

Además de las descargas para ordenador, la plataforma actualizó el catálogo rotativo de su servicio de transmisión en la nube, Amazon Luna. Entre las seis nuevas incorporaciones de streaming se destaca EA SPORTS Madden NFL 27, que llega con renovadas opciones de simulación y el modo G.O.A.T. Career Journey, junto a otros tanques de la industria como Kingdom Come: Deliverance II y Disney Epic Mickey: Rebrushed.

Amazon Luna suma seis nuevos títulos en noviembre Para noviembre, Luna incorpora seis nuevos títulos a su catálogo, que ya supera los ochenta juegos incluidos con Prime: Disney Epic Mickey: Rebrushed, un título de plataformas y exploración con Mickey Mouse que utiliza mecánicas de pintura y disolvente.

un título de plataformas y exploración con Mickey Mouse que utiliza mecánicas de pintura y disolvente. EA SPORTS Madden NFL 27, con nuevas opciones de simulación y el modo G.O.A.T. Career Journey.

con nuevas opciones de simulación y el modo G.O.A.T. Career Journey. Kingdom Come: Deliverance II, un RPG medieval de mundo abierto protagonizado por Henry.

un RPG medieval de mundo abierto protagonizado por Henry. Mixtape, una aventura narrativa centrada en los recuerdos de adolescencia de tres amigos.

una aventura narrativa centrada en los recuerdos de adolescencia de tres amigos. NBA THE RUN, con partidos de básquet callejero de tres contra tres.

con partidos de básquet callejero de tres contra tres. Police Simulator: Patrol Officers, una simulación policial con patrullas e investigaciones. La saga de fútbol americano Madden es un símbolo en el mundo de los videojuegos y se podrá jugar gratis este mes en Prime. Juegos descargables para PC 5 de noviembre - Squirrel with a Gun (Amazon Games App): una aventura de acción y plataformas protagonizada por una ardilla que utiliza diferentes armas para enfrentarse a sus enemigos, resolver situaciones disparatadas y explorar escenarios abiertos.

una aventura de acción y plataformas protagonizada por una ardilla que utiliza diferentes armas para enfrentarse a sus enemigos, resolver situaciones disparatadas y explorar escenarios abiertos. 5 de noviembre - WRC Generations (Epic Games Store): simulador de rallies de KT Racing con vehículos oficiales, diferentes superficies y competiciones que ponen a prueba nuestra habilidad al volante.

simulador de rallies de KT Racing con vehículos oficiales, diferentes superficies y competiciones que ponen a prueba nuestra habilidad al volante. 12 de noviembre - Jurassic World Evolution 2 (Epic Games Store): construye y administra tu propio parque de dinosaurios, investiga nuevas especies y controla las instalaciones para evitar que las criaturas se conviertan en una amenaza.

construye y administra tu propio parque de dinosaurios, investiga nuevas especies y controla las instalaciones para evitar que las criaturas se conviertan en una amenaza. 12 de noviembre - Radiolight (Epic Games Store): una aventura de misterio en primera persona donde investigamos sucesos extraños y exploramos escenarios inquietantes siguiendo diferentes pistas.

una aventura de misterio en primera persona donde investigamos sucesos extraños y exploramos escenarios inquietantes siguiendo diferentes pistas. 19 de noviembre - Clem (Epic Games Store): aventura narrativa de puzles con una ambientación oscura, personajes peculiares y secretos que tendremos que descubrir mientras avanzamos por una misteriosa casa.

aventura narrativa de puzles con una ambientación oscura, personajes peculiares y secretos que tendremos que descubrir mientras avanzamos por una misteriosa casa. 19 de noviembre - Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store): acción en tercera persona ambientada en el universo de Mundo de Tinieblas. Controlamos a un hombre lobo capaz de alternar entre diferentes formas para combatir y utilizar el sigilo.

acción en tercera persona ambientada en el universo de Mundo de Tinieblas. Controlamos a un hombre lobo capaz de alternar entre diferentes formas para combatir y utilizar el sigilo. 24 de noviembre - Arcadia Fallen (Amazon Games App): una novela visual de fantasía donde nuestras decisiones influyen en las relaciones con otros personajes y en el desarrollo de la historia. Posteriormente llegarán otros nombres destacados, incluyendo Jurassic World Evolution 2, uno de los grandes atractivos de la promoción.