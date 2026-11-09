El riesgo país perforó los 900 puntos impulsado por el rebote de los bonos globales El indicador de JP Morgan anotó una baja significativa y se ubicó en 880 puntos básicos gracias a una sesión favorable en los mercados internacionales. La deuda soberana acompañó la tendencia positiva de los activos emergentes tras las recientes tensiones bursátiles. Por Agregar C5N en









El indicador elaborado por el banco JP Morgan retrocedió 59 unidades.

El riesgo país de la Argentina experimentó una fuerte caída este lunes en el mercado financiero y se posicionó en los 880 puntos básicos. El indicador elaborado por el banco JP Morgan retrocedió 59 unidades como consecuencia del avance del 1,8 por ciento en los bonos Globales con ley extranjera.

El índice soberano perforó la barrera de los 900 puntos tras haber superado esa marca el jueves de la semana previa. La tendencia alcista de la deuda local se acopló al sesgo positivo que registraron los títulos del resto de los países emergentes.

La jornada financiera internacional resultó favorable para los activos de riesgo a nivel general. Los principales índices bursátiles de Wall Street anotaron subas superiores al 2 por ciento, a la espera de datos clave sobre ganancias empresariales e inflación en los Estados Unidos.

Las acciones locales mostraron un desempeño dispar en Wall Street Los papeles de compañías argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron un inicio con resultados heterogéneos, pero finalizaron la sesión con mayoría de alzas. Empresas como Mercado Libre y Grupo Galicia lograron cerrar con números positivos.

El desempeño del sector energético operó en contra de la tendencia general del mercado bursátil. La caída del 4% en el precio internacional del crudo impactó en las acciones de firmas como YPF y Vista Energy, con mermas en sus cotizaciones.

En el plano internacional, los inversores asimilaron los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El triunfo del Partido Demócrata provocó reacciones en el mercado a causa de la cercanía del gobierno argentino con Donald Trump. El clima de negocios global sumó factores de alivio comercial que mitigaron la aversión al riesgo. Decisiones arancelarias en Asia y una demanda estable de activos emergentes lograron contener el impacto de los diversos conflictos geopolíticos activos.