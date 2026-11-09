9 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de noviembre

El oficial minorista opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en una jornada sin movimiento en los mercados por el feriado por la visita del papa León XIV.

Por
El dólar oficial

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en el último trimestre del año.

Pexels
El dólar tuvo un leve movimiento al alza durante la semana.
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de noviembre

El dólar en el mundo registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó este miércoles de forma tajante las propuestas de devaluación como mecanismo para ganar competitividad, calificándolas de "miopía económica" que empobrece a los asalariados. "La forma de bajar el costo argentino es bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

El dólar oficial cerró octubre al alza.

El dólar oficial cerró octubre al alza.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.545,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.676,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.583,82.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar acumuló una suba de $5 en la semana de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de noviembre

El dólar se mantuvo estable tras las elecciones en EEUU.

Tras las elecciones en EEUU, el dólar cerró una semana con tensa calma

La entidad monetaria continúa con el saldo comprador.

Las reservas del Banco Central cayeron por debajo de los u$s50.000 millones tras un pago al FMI

a pesar de la suba del riesgo pais, el dolar se mantuvo en $1.570

A pesar de la suba del riesgo país, el dólar se mantuvo en $1.570

La entidad monetaria volvió a comprar dólares en este mes.

El Banco Central retomó la compra de dólares, pero sumó apenas u$s9 millones

El dólar oficial reaccionó a los movimientos internacionales.

El dólar operó sin cambios tras la derrota de Trump

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su boda el 31 de octubre en una ceremonia íntima en San Telmo. 

Se filtró el momento en que Lali Espósito le dijo sus votos a Pedro Rosemblat en su casamiento

Mauro Icardi dentro de su mansión en Nordelta durante el allanamiento de la Policía bonaerense.

Allanaron a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara por lesiones a su hija Francesca

Emanuel Noir se mostró arrepentido de haber agredido a un agente policial.

El cantante de Ke Personajes rompió el silencio tras su detención en Entre Ríos: "Me equivoqué, soy humano"

Osvaldo Laport y Viviana Sáez se mudaron a una casa en Benavídez con muelle propio y salida directa al río Luján.

Salida al río y una entrada única: así es la casa de Osvaldo Laport

Manuela Pal construyó una extensa trayectoria en la televisión, el teatro y la ficción argentina.

Qué fue de la vida de Manuela Pal, una de las "villanas" de Casi Ángeles

La habitación de Flavia Palmiero se destaca por su amplitud, los tonos neutros y una decoración de estilo moderno.

Elegancia funcional y mucho orden: como es la habitación de Flavia Palmiero

últimas noticias

play
El papa León XIV destacó la existencia del Cottolengo Don Orione.

Visita del papa León XIV: qué es y cómo funciona el Cottolengo Don Orione

Hace 25 minutos
Una multitud se hizo presente en Palermo para la misa del papa León XIV. 

Crece la expectativa y miles de personas esperan la llegada de León XIV para la misa en la Ciudad

Hace 34 minutos
play

El papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione: "Deseo que Argentina sea capaz de grandes obras de caridad"

Hace 41 minutos
Papa León XIV junto a Javier Milei en el primer encuentro en Argentina.

Difundieron las fotos de los regalos que Milei le entregó a León XIV

Hace 44 minutos
El nuevo equilibrio frena la agenda fiscal de Trump.

Combustible y conflicto externo: los factores que sellaron la caída de Trump en el Capitolio

Hace 48 minutos