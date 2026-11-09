El papa León XIV en Argentina, en vivo: visita al Cottolengo Don Orione y masiva misa en la Ciudad de Buenos Aires

Difundieron las fotos de los regalos que Javier Milei le entregó al papa León XIV

El presidente Javier Milei y el papa León XIV tuvieron su primer encuentro este domingo en Casa Rosada una vez llegado al país y en dicha reunión ambos hicieron un intercambio de algunos presentes.

El mandatario argentino le entregó un medallón conmemorativo de plata grabada y un aspersor de agua bendita, realizado por un orfebre argentino, con un relieve, en oro de 18 quilates, el escudo de León XIV en el anverso y el escudo nacional en el reverso.

En el anverso del mismo se lee “visita de su santidad León 14 a la república argentina – 8 XI 2026” y, en el reverso, “Presidencia de la Nación”. El aspersor, elaborado en madera de ébano con detalles en plata, lleva imágenes de la cruz y de la Virgen y las inscripciones “Argentina” y “LEÓN XIV”.

En tal sentido, también le entregó un aspersor litúrgico, un objeto confeccionado en plata y ébano que es utilizado para arrojar agua bendita y cuenta con la imagen de la Virgen de Luján estampada en el mango, un detalle vinculado a la asunción del Sumo Pontífice el 8 de mayo de 2025, el Día de la Patrona de la Argentina. La primera reunión entre ambos duró alrededor de 40 minutos, por lo que se extendió más de los 20 minutos que estaban previstos inicialmente.