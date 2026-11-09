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El papa León XIV en Argentina, en vivo: visita al Cottolengo Don Orione y masiva misa en la Ciudad de Buenos Aires

El sumo pontífice vive un lunes con la agenda más cargada de su viaje, mientras multitudes aguardan para recibirlo y poder verlo de cerca, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el sur del Conurbano.

- 9 de noviembre 2026 - 07:49

El papa León XIV y una agenda cargada para el lunes.

C5N

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El papa León XIV vive este lunes 9 de noviembre, feriado nacional, una jornada con una agenda cargada en su viaje a la Argentina, con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y la celebración de la Santa Misa por las familias en Palermo. Por la tarde, mantiene encuentros con distintos líderes sindicales y religiosos.

La Sole cantó en vivo en el Monumento de los Españoles a la espera de la llega del papa León XIV

La artista de Arequito también compartió escenario con su hermana, Natalia. “Es un honor estar acompañándolos. Ojalá este día histórico se quede guardado con nosotros y para siempre en nuestros corazones”, indicó.

Papa León XIV: "El progreso de una nación también se mide por cómo trata a las personas con discapacidad"

En línea con lo expresado en el Cottolengo Don Orione, el pontífice recurrió a su cuenta de X para plantear que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

"Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida", concluyó.

Difundieron las fotos de los regalos que Javier Milei le entregó al papa León XIV

El presidente Javier Milei y el papa León XIV tuvieron su primer encuentro este domingo en Casa Rosada una vez llegado al país y en dicha reunión ambos hicieron un intercambio de algunos presentes.

El mandatario argentino le entregó un medallón conmemorativo de plata grabada y un aspersor de agua bendita, realizado por un orfebre argentino, con un relieve, en oro de 18 quilates, el escudo de León XIV en el anverso y el escudo nacional en el reverso.

En el anverso del mismo se lee “visita de su santidad León 14 a la república argentina – 8 XI 2026” y, en el reverso, “Presidencia de la Nación”. El aspersor, elaborado en madera de ébano con detalles en plata, lleva imágenes de la cruz y de la Virgen y las inscripciones “Argentina” y “LEÓN XIV”.

En tal sentido, también le entregó un aspersor litúrgico, un objeto confeccionado en plata y ébano que es utilizado para arrojar agua bendita y cuenta con la imagen de la Virgen de Luján estampada en el mango, un detalle vinculado a la asunción del Sumo Pontífice el 8 de mayo de 2025, el Día de la Patrona de la Argentina. La primera reunión entre ambos duró alrededor de 40 minutos, por lo que se extendió más de los 20 minutos que estaban previstos inicialmente.

Jorge Macri: "Día histórico en la Ciudad de Buenos Aires"

El jefe de Gobierno porteño compartió imágenes aéreas de Palermo en las primeras horas de mañana durante la previa de la misa del papa León XIV, con una multitud que aguarda por la presencia y las palabras del pontífice.

El papa León XIV, de regreso a CABA

El pontífice vuelve a la Ciudad de Buenos Aires tras su visita al Cottolengo Don Orione, y se apresta para la celebración de la Misa por las Familias en Palermo.

La emoción de un veterano de Malvinas por la visita de León XIV al Cottolengo

En diálogo con C5N, el hombre, vecino de Claypole, destacó las palabras del Papa y recordó que su madre trabajó allí.

León XIV comparte un encuentro con los residentes del Cottolengo Don Orione: "Este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social"

"Este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social. Hay lugares como este hogar en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira. Eso es el Pequeño Cottolengo: una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios", expresó el pontífice.

Abel Pintos cantó frente al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione y emocionó a todos

El cantante entonó La llave, una de sus más preciadas canciones, durante la ceremonia que ofició el sumo pontífice dentro del centro residencial, en la que escuchó diversos testimonios de las personas que viven en el lugar.

La historia de Marta, la residente del Cottolengo Don Orione que emocionó al papa León XIV

"Necesitaba un lugar para vivir y aquí lo encontré", sostuvo la mujer frente al Sumo Pontífice. Definió a la institución como “un faro de luz que iluminó mi vida”.

Tras saludar a los fieles, el papa León XIV visita la capilla del Cottolengo Don Orione

El obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, le dio la bienvenida al Sumo Pontífice en su visita al establecimiento ubicado en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense.

Axel Kicillof recibió a León XIV en la puerta del Cottolengo Don Orione: afectuoso saludo y un especial regalo

El Papa lleva a cabo la primera actividad de la jornada al visitar el predio donde viven y son atendidas más de 400 personas con discapacidad. Fue recibido por el gobernador bonaerense, su esposa y su Gabinete.

El papa León XIV llega al Cottolengo Don Orione

Cuáles son los ingresos a la Misa del papa León XIV en Palermo

  • Bullrich y Santa Fe.
  • Olleros y Luis María Campos.
  • Teodoro García y Luis María Campos.
  • Virrey Vértiz y José Hernández (se cierra a las 9:30)
  • Olleros y Valentín Alsina.
  • Dorrego y Figueroa Alcorta.

El papa León XIV, camino a Don Orione

El pontífice partió rumbo al cottolengo ubicado en Claypole en medio de un fuerte operativo de seguridad.

En un fuerte discurso, el papa León XIV llamó a custodiar la democracia y pidió "una economía al servicio de las personas"

En un Palacio Libertad colmado por la dirigencia nacional y los 24 gobernadores, el papa León XIV brindó este domingo su primer discurso en la Argentina tras las palabras de bienvenida de Javier Milei. En un claro mensaje sobre el rumbo social y las prioridades de la política, el pontífice enfatizó ante la mirada del Presidente que "la economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía", fijando así el eje ético de su histórico pronunciamiento en el país.

Este domingo la Cadena Nacional comenzó con la bienvenida del presidente Javier Milei, quien destacó la imagen de unidad institucional en la sala. "Me alegra ver a todo el arco político aquí unido a pesar de las diferencias", expresó el mandatario y remarcó que "Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

Ante un auditorio sin grietas partidarias, el Sumo Pontífice ofreció una pieza magistral que combinó el reconocimiento a la cultura del país con un contundente llamado a la responsabilidad social de quienes ejercen el poder. Habló de los límites al poder, puso foco en la economía social y llamó a la unidad nacional.

Sin lluvias y con calor: cómo estará el clima durante la masiva misa del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una mínima de 15° sin probabilidades de lluvia y con un sol pleno durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires Por la mañana, la máxima será de 18°; por la tarde, de 25° y por la noche, de 20°. El viento será de 6km/h y la humedad llegará a 71%.

La agenda del papa León XIV del lunes 9 de noviembre

  • 9:15 - Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, Buenos Aires.
  • 11:30 - Santa Misa en el Monumento de los Españoles, CABA.
  • 16:10 - Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, CABA.
  • 17:30 - Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, CABA.
  • 18:45 - Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, CABA.
  • 19:45 - Cena con los obispos en Arzobispado de Buenos Aires, CABA.
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