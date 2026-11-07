Epic Games lanzó una impactante selección de videojuegos por tiempo limitado: cuáles son La reconocida plataforma digital renovó sus promociones semanales e incluyó títulos de carreras, terror, puzles y contenido adicional exclusivo que los usuarios pueden añadir a su biblioteca sin costo. Por Agregar C5N en









La plataforma de videojuegos dio a conocer los juegos a descargar en noviembre.

La tienda digital de Epic Games sorprendió a la comunidad de jugadores al habilitar un catálogo compuesto por 11 títulos para PC que pueden reclamarse sin costo. Esta iniciativa permite a los usuarios ampliar su biblioteca personal de forma permanente, sin necesidad de contar con una suscripción mensual previa ni realizar compras asociadas.

Entre las propuestas más destacadas que vencen el domingo 8 de noviembre a las 19.30 se encuentran diversas opciones arcade, de estrategia y conducción. Destacan entregas como Highway Driving y Mountain Racing para los amantes del automovilismo, además de Gladiator: Blades of Fury con combates medievales, y títulos de puzles como Dark Mystery y Maze: The Amazing Labyrinth.

Cozy Puzzle Autumn is here

Chants of Sennaar is available now until November 12 for FREE. https://t.co/u1wKQ9c5a0

Available for free on Android worldwide and iOS in select countries. @Focus_entmt pic.twitter.com/L2T4wFQwW8 — Epic Games Store (@EpicGames) November 5, 2026 Por otro lado, la plataforma mantendrá disponible hasta el próximo jueves 12 de noviembre el videojuego de supervivencia y construcción Flotsam, desarrollado por Pajama Llama Games. En esta experiencia postapocalíptica, el jugador debe recolectar residuos del océano para edificar y mantener una comunidad flotante en medio del agua.

A esta oferta semanal se le suma un paquete de contenido exclusivo para el juego de estrategia Idle Champions of the Forgotten Realms, denominado Morte's Champions of Renown Pack. Este beneficio incluye cinco campeones únicos, 32 cofres de platino por personaje, pociones de duración semanal y un familiar exclusivo dentro del universo de Dungeons & Dragons.

Flotsam es un videojuego de supervivencia y construcción de ciudades desarrollado y publicado por Pajama Llama Games. Cómo descargar los juegos de Epic Games Para aprovechar la promoción, hay que tener una cuenta de Epic Games y reclamar los contenidos antes del jueves 12 de noviembre:

Ingresar a la página oficial de Epic Games Store.

Iniciar sesión con una cuenta personal o registrarse gratuitamente.

Buscar Flotsam en la tienda y entrar en su ficha.

Seleccionar la opción "Obtener" y completar el proceso de compra con precio de cero pesos.

Para conseguir el paquete de Idle Champions, iniciar sesión en el juego a través de Epic Games Store durante el período de la promoción.

Comprobar que el juego y las recompensas estén asociados a la cuenta. Una vez reclamado, Flotsam quedará permanentemente en la biblioteca, incluso después de que termine la oferta. En el caso de Idle Champions, el paquete permitirá desbloquear los personajes y objetos adicionales sin costo.