Adiós a los picaportes tradicionales: la novedad que tenés que tener en tu casa

Un dispositivo moderno redefine la protección del hogar con funciones avanzadas, accesos personalizados y opciones que facilitan el uso diario.

Un sistema moderno que sustituye a las llaves y mejora la seguridad del hogar.

Un sistema moderno que sustituye a las llaves y mejora la seguridad del hogar.

  • Las cerraduras inteligentes ganaron popularidad mundial al ofrecer sistemas de apertura modernos y mayor eficiencia en la seguridad doméstica.
  • Estos dispositivos reemplazan los picaportes clásicos mediante métodos como claves numéricas, huellas digitales, reconocimiento facial y acceso móvil.
  • La autonomía de sus baterías internas puede extenderse entre seis meses y un año, con alertas previas cuando necesitan reemplazo.
  • Son clave en alquileres temporarios, ya que permiten generar códigos de acceso que caducan automáticamente al finalizar la estadía.

Las cerraduras inteligentes se posicionaron en los últimos años como uno de los dispositivos más elegidos para modernizar y reforzar la seguridad del hogar. Su incorporación transformó la manera de acceder a una vivienda, desplazando progresivamente los sistemas tradicionales basados en llaves físicas. Este avance responde a la búsqueda de soluciones más prácticas, personalizables y alineadas con los hábitos tecnológicos actuales.

Una de las razones de su expansión es la variedad de funciones que ofrecen. Las versiones más simples permiten abrir la puerta a través de una contraseña numérica, mientras que los modelos avanzados incluyen opciones como reconocimiento facial o huella dactilar. Estas herramientas no solo aumentan la protección, sino que también brindan mayor autonomía a los usuarios al permitir el ingreso sin depender de una llave.

Otra característica destacada es su capacidad para integrarse con dispositivos móviles. Los modelos compatibles con aplicaciones pueden conectarse al Wi-Fi del hogar y habilitar el acceso desde un celular. De esta manera, es posible abrir la puerta a distancia, revisar notificaciones o cambiar configuraciones sin encontrarse físicamente en la vivienda, lo que amplía la comodidad de uso.

Las cerraduras inteligentes permiten abrir la puerta con clave, huella o reconocimiento facial.

Las cerraduras inteligentes permiten abrir la puerta con clave, huella o reconocimiento facial.

Beneficios de las cerraduras inteligentes

El beneficio más evidente es que no requieren llaves, lo que elimina la posibilidad de extraviarlas o de quedar fuera del hogar por descuidos. Al utilizar sistemas de acceso alternativos, permiten que familiares o personas de confianza ingresen sin necesidad de entregar una copia física.

A nivel técnico, la autonomía de estos dispositivos resulta otra ventaja importante. La mayoría funciona con pilas cuya duración se extiende entre seis meses y un año. Además, incorporan alertas luminosas o sonoras, o mensajes en la aplicación móvil, que advierten cuando la energía está por agotarse. Incluso, muchos modelos incorporan puertos USB o llaves de emergencia para imprevistos, evitando que el usuario quede sin acceso.

Su implementación también creció en alquileres temporales, ya que permiten configurar códigos que expiran automáticamente al finalizar la estadía. Esto evita riesgos como la copia de llaves y asegura que la vivienda permanezca protegida una vez que el huésped se retira.

Estos dispositivos ofrecen alertas de batería baja y llaves de emergencia para imprevistos.

Estos dispositivos ofrecen alertas de batería baja y llaves de emergencia para imprevistos.

Si bien estos dispositivos tienen medidas de seguridad robustas, algunos modelos económicos pueden presentar vulnerabilidades frente a intentos de hackeo. Por eso, elegir versiones confiables y de buena calidad reduce significativamente ese riesgo y garantiza un nivel de protección adecuado.

