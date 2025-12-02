Adiós a los muebles con muchos cajones: así es la tendencia que todos querrán tener en 2026 La nueva propuesta redefine la organización en espacios reducidos con un diseño práctico, moderno y adaptable a diferentes necesidades. Por + Seguir en







Torre vertical: orden total y aprovechamiento de huecos angostos. Freepik

La torre de despensa vertical reemplaza a los muebles tradicionales repletos de cajones.

Esta estructura ahorra espacio, ordena mejor y se integra al estilo minimalista actual.

El sistema permite ver todo el contenido gracias a estantes que se deslizan hacia afuera.

Su diseño angosto se adapta a huecos pequeños y optimiza cada centímetro disponible. Durante años, las cocinas priorizaron muebles con múltiples cajones como solución de guardado. Ese enfoque, predominante en hogares de distintos tamaños, hoy está siendo desplazado por una alternativa que combina eficiencia, estética y comodidad. La tendencia del 2026 apunta a simplificar las superficies y mejorar el acceso a cada elemento diario.

En este contexto aparece la torre de despensa vertical, también conocida como pull-out pantry, una estructura que está transformando la manera de organizar productos y utensilios. Su popularidad se debe tanto a su funcionalidad como a su capacidad de integrarse visualmente a cocinas contemporáneas. La clave está en su formato angosto y alto, diseñado para aprovechar rincones poco utilizados.

Por fuera, la torre se presenta como una puerta lisa y discreta. Sin embargo, un tirón suave revela todo el sistema interno: una pieza completa que se desliza hacia adelante y muestra estantes metálicos o de madera. Esta apertura frontal permite identificar de inmediato el contenido, lo que evita acumulaciones en el fondo y pérdidas de productos que quedan fuera de vista en cajones tradicionales.

Torre de despensa vertical La torre de despensa vertical puede sustituir hasta tres muebles con cajones y una alacena completa. Freepik Beneficios de la torre vertical La torre vertical se volvió furor por su capacidad de brindar orden total. A diferencia de los cajones profundos donde suelen perderse frascos o paquetes, este mecanismo expone cada elemento con un solo movimiento. Además, su estructura puede reemplazar varios módulos de almacenamiento y una alacena completa, lo que la convierte en una solución ideal para departamentos o cocinas pequeñas.

Otro punto fuerte es su facilidad para aprovechar huecos angostos, especialmente aquellos de 20 a 30 centímetros que suelen quedar entre electrodomésticos o columnas. También destaca su mantenimiento sencillo: los estantes son desmontables, ventilados y evitan la acumulación de migas o humedad. Su estética acompaña las tendencias de 2025, que buscan frentes lisos y líneas continuas sin tiradores visibles, manteniendo una apariencia limpia.