Adiós a la aspiradora: el invento que barre, aspira y pasa el trapo Un equipo automatizado integra funciones avanzadas para optimizar la higiene del hogar mediante un funcionamiento simultáneo y completamente autónomo.







Modelo con app y detección de alfombras facilita la higiene diaria.

Los robots de limpieza 3 en 1 incorporan barrido, succión y fregado en un mismo dispositivo autónomo.

Su sistema de sensores y mapeo inteligente les permite desplazarse por toda la vivienda sin supervisión.

Los equipos ofrecen ahorro de tiempo, funcionamiento programable y un acabado más parejo que los métodos clásicos.

Los modelos disponibles en Argentina suman control por app, detección de alfombras y vaciado automático del depósito. Los robots de limpieza 3 en 1 se consolidan como una alternativa eficiente frente a las tareas domésticas tradicionales, que suelen implicar varios pasos consecutivos y una inversión considerable de tiempo. Esta tecnología reúne en un solo equipo funciones que antes requerían distintos elementos, lo que redefine la forma de mantener los ambientes en condiciones.

Estos dispositivos automatizados combinan barrido, aspiración y fregado en un único recorrido. Para lograrlo, emplean cepillos laterales, un sistema de succión potente y un tanque de agua con paño de microfibra, lo que permite eliminar polvo, residuos y marcas del piso sin intervención humana. Su funcionamiento está diseñado para completar ciclos completos de higiene, incluso cuando la vivienda está vacía.

El uso de sensores incorporados y del mapeo inteligente asegura que puedan desplazarse sin golpes contra muebles, cubrir toda la superficie disponible y regresar de manera autónoma a su base de carga. Esta combinación de herramientas los convierte en aliados prácticos para hogares con mascotas, ya que su capacidad para recoger pelos y restos pequeños supera la de varios equipos convencionales.

Aspiradora robot Xiaomi 2.png Los robots 3 en 1 combinan barrido, aspiración y fregado en un solo recorrido, optimizando la limpieza diaria gracias a sensores y sistemas de mapeo que cubren toda la superficie del hogar. Xiaomi Así funciona el dispositivo que barre, aspira y pasa el trapo A diferencia de una aspiradora tradicional, estos electrodomésticos integran tres mecanismos que actúan de forma simultánea. Mientras los cepillos frontales arrastran la suciedad hacia el centro, la potencia de succión captura polvo y partículas que quedan en el camino. En paralelo, el paño húmedo conectado al depósito de agua friega el piso y genera un acabado más uniforme.

Las funciones inteligentes permiten programar rutinas desde el celular, ajustar la potencia según el tipo de superficie y evitar enredos con pelos o cables. Algunos modelos detectan automáticamente alfombras finas y aumentan la fuerza de succión para un mejor rendimiento.