Google anunció 10.000 becas en inteligencia artificial y habilidades digitales: cómo inscribirse

El gigante tecnológico anunció u$s700.000 en financiamiento a cuatro ONG argentinas para capacitar educadores, estudiantes y organizaciones sin fines de lucro. La adopción estratégica de la IA en la economía local podría superar los u$s43 mil millones anuales.

El gigante tecnológico Google anunció la entrega de 10.000 becas en inteligencia artificial y el curso "IA Profesional" para disminuir las diferencias de conocimiento y generar oportunidades de inclusión para todas las personas, con el objetivo de impulsar la transformación social.

Durante el encuentro Construyendo el Futuro Juntos, la compañía detalló que la entrega de las becas estará a cargo de Fundación Compromiso , mediante el programa Potrero Digital, que estimula la inclusión socioeconómica a través de la capacitación en oficios digitales. Los que quieren postularse tienen que inscribirse en el sitio de Crecé con Google.

El flamante Certificado de IA Profesional, se encuentra operativa en la plataforma Coursera y está elaborado para aprender a utilizar herramientas de IA generativa para aumentar la productividad en el trabajo, abarcando desde la creación de contenidos y análisis de datos, hasta la automatización de tareas diarias y el uso ético de esta tecnología. El anuncio se suma a las 37.000 becas distribuidas en el país desde 2022. El 70% de los graduados informó un impacto positivo en su carrera a los seis meses de certificarse.

"La velocidad con la que los argentinos han incorporado la IA plantea un escenario de oportunidad. Para nosotros esta tecnología es un superpoder capaz de potenciar las capacidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. Su adopción estratégica podría aportar más de u$s43 mil millones anuales a la economía, equivalentes al 6,7% del PBI argentino. Para aprovechar este potencial y fortalecer la competitividad, es clave priorizar la infraestructura, impulsar la innovación y continuar potenciando el talento local", expresó el director general de Google Argentina, Juan Vallejo.

En tanto, la empresa también anunció a través de Google.org, su brazo filantrópico, u$s700.000 en financiamiento distribuidos en cuatro ONG locales para equipar a educadores, estudiantes y organizaciones sin fines de lucro con habilidades críticas en IA, robótica y herramientas digitales.

Para fomentar el aprendizaje de la IA desde temprana edad, la Fundación Raspberry Pi en colaboración con la Fundación Sadosky implementará en la Argentina el programa Experience AI, una iniciativa cocreada junto a Google DeepMind que tiene como objetivo brindarle a educadores las herramientas y el plan de estudios necesarios para enseñar a jóvenes de entre 11 y 14 años sobre cómo funciona la IA.

Juan Vallejo Google Juan Vallejo, director general de Google Argentina.

Por su parte, Chicos.net promoverá la educación para el bienestar digital a través del concurso Usina de ideas con IA, en el que escuelas secundarias podrán diseñar soluciones para sus comunidades utilizando IA. Por su parte, la Fundación Caminando Juntos realizará el proyecto Aprender Haciendo: Robótica Sustentable para equipar a docentes y estudiantes del Municipio de San Martín con habilidades en robótica, electrónica y programación.

En la Argentina, el 76% de las organizaciones sociales quiere digitalizarse, pero solo el 6% lo logra. Por ese motivo, Propel trabajará en la formación en inteligencia artificial de 1.000 ONG en Argentina y otros 5 países de Hispanoamérica. La capacitación se impartirá a través de Propel Nonprofit Academy, la plataforma de Propel para cursos sobre herramientas digitales e IA.

En este marco, en 2024 la Ciudad de Buenos Aires se incorporó al proyecto Green Light, una iniciativa global que utiliza IA y los datos de Google Maps para analizar el tránsito, mejorar la sincronización de los semáforos y ofrecer recomendaciones para reducir las esperas en los cruces, mejorando la movilidad urbana. Desde entonces, junto con el Gobierno porteño se optimizaron los semáforos de 20 intersecciones. A nivel global, los resultados iniciales demostraron una reducción potencial de hasta el 30% de la detención de los vehículos y el 10% de las emisiones de CO2.

Google combina en la Argentina el poder de Flood Hub, su plataforma pública de alertas de inundaciones, con Groundsource, una innovadora metodología de Google Research que utiliza la IA de Gemini para analizar años de noticias e información pública, logrando mapear con precisión histórica dónde y cuándo se acumuló el agua en las últimas décadas.

Al alimentar a Flood Hub con esta gigantesca base de datos histórica, se resuelven los puntos ciegos de las inundaciones urbanas donde no existen sensores físicos. Flood Hub es capaz de predecir inundaciones urbanas repentinas con hasta 24 horas de anticipación.

YouTube como catalizador cultural y aprendizaje y el rol en el deporte

YouTube se transformó en un motor cultural en el país, donde más de 30 millones de adultos argentinos mayores de 18 años consumen videos. Los canales locales superan los 6.500.000 horas de contenido y más del 50% del tiempo de reproducción de los contenidos producidos por canales argentinos proviene del extranjero.

La plataforma también se transformó en una herramienta clave para el aprendizaje. En línea con este impacto, Google integra la IA para potenciar el acceso al conocimiento a través de funciones interactivas de IA como la herramienta conversacional Ask YouTube, que permite hacer preguntas y resumir videos en tiempo real, además de las transcripciones, conceptos explicados al instante y el doblaje automático, contribuyendo para que la educación y la capacitación no tengan fronteras para los argentinos.

La IA de Google también se integró a la pasión deportiva tras el anuncio de Google Gemini como nuevo Sponsor Oficial Global de las Selecciones Argentinas, con apoyo a los campeones del mundo en todas sus categorías y estando presente de forma exclusiva en la indumentaria oficial de entrenamiento.

Esta alianza lleva el poder de la IA a la cultura del fútbol, fusionando el rendimiento de élite con la tecnología más avanzada de Google. Así, Gemini se integrará estratégicamente en el flujo de trabajo del cuerpo técnico y, con miras al primer Mundial con IA generativa, el Buscador de Google y Gemini harán que las experiencias sean más accesibles e inmersivas para los fanáticos. Con Gemini, los hinchas podrán analizar jugadas y explorar datos estadísticos en profundidad, mientras que herramientas como Nano Banana y Lyria permitirán generar contenido visual y musical personalizado.