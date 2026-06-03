3 de junio de 2026 Inicio
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Adiós a un solo tilde: cómo podés saber si una persona te bloqueó en Whatsapp

WhatsApp cuenta con una serie de indicadores que pueden ayudar a detectar si un contacto bloqueó la comunicación, aunque la aplicación no envía ninguna notificación oficial al respecto.

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Novedades en WhatsApp: esta es la práctica función que lanza la app en su cámara

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  • Una sola tilde gris no significa necesariamente que te hayan bloqueado.
  • La falta de foto, última conexión y estado "en línea" puede ser otra señal.
  • Si no podés agregar al contacto a un grupo, podría existir un bloqueo.
  • WhatsApp no tiene una función que confirme oficialmente si alguien te bloqueó.

Durante años, muchos usuarios tomaron la presencia de una sola tilde gris en WhatsApp como una señal de bloqueo. Sin embargo, ese indicador nunca fue concluyente, ya que también puede deberse a problemas de conexión, falta de señal, batería agotada o a que el destinatario tiene el teléfono apagado. Por ese motivo, basarse únicamente en el estado de los mensajes puede llevar a interpretaciones erróneas.

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Actualmente, la aplicación ofrece otros indicios que, al combinarse, permiten sospechar con mayor certeza de un posible bloqueo. Entre ellos se encuentran la imposibilidad de ver la foto de perfil actualizada, la ausencia de la última hora de conexión, la falta del estado "en línea" y los mensajes que permanecen indefinidamente con una sola tilde. Aunque ninguno de estos elementos constituye una confirmación absoluta por sí solo, juntos pueden resultar reveladores.

-WhatsApp
Muchos no saben cómo evitar que se bloqueen los chats en Whatsapp, una de las últimas funciones de la app.

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Uno de los métodos más utilizados para comprobar la situación consiste en intentar agregar a ese contacto a un grupo de WhatsApp. Si la aplicación impide completar la acción y muestra un mensaje de error relacionado con la privacidad del usuario, podría tratarse de una señal de bloqueo. Aun así, WhatsApp no ofrece una herramienta oficial para confirmar esta situación, ya que mantiene estas restricciones como parte de su política de privacidad y protección de datos.

Así podés ver si una persona te bloqueó en Whatsapp sin enviar un mensaje

Si existe la sospecha de que un contacto bloqueó la comunicación en WhatsApp, hay varias señales que pueden ayudar a detectarlo sin necesidad de enviar mensajes. Una de las más evidentes es la desaparición de la foto de perfil, la última hora de conexión o el estado "en línea". Aunque estos cambios también pueden deberse a ajustes de privacidad, la combinación de varios indicios suele despertar sospechas entre los usuarios.

Whatsapp
La cantidad limitada de almacenamiento en los dispositivos Apple es un problema conocido que afecta a muchos usuarios.

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Otra alternativa consiste en intentar agregar a esa persona a un grupo. Si la aplicación impide completar la acción o muestra un mensaje de error al momento de incorporarla, podría tratarse de una restricción directa sobre la cuenta. Este método es uno de los más utilizados porque permite obtener una pista adicional sin iniciar una conversación privada.

También es posible recurrir a las llamadas de voz o video. Cuando la comunicación permanece durante varios segundos en estado "Llamando" y nunca pasa a "Sonando", puede indicar que el contacto restringió la comunicación. De todos modos, WhatsApp no ofrece una función que confirme de manera oficial un bloqueo, por lo que siempre es recomendable evaluar varias señales antes de llegar a una conclusión definitiva.

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