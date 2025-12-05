Adiós a los mosquiteros tradicionales: el modelo novedoso y estético que será tendencia en el verano 2026

El verano es época de mosquitos y es clave proteger las aberturas.
Los mosquiteros tradicionales quedaron atrás: la tendencia para el verano 2026 son los mosquiteros plegables.
Se trata de un marco rígido con una malla fina que puede doblarse lateralmente, como si fuera un acordeón.
Se hace a medida y se adhiere con velcro o imanes.
Con la llegada del verano, es habitual que las puertas y ventanas de nuestras casas o departamentos estén abiertas durante largas horas para dejar pasar el aire y, así, refrescar los ambientes. Pero esto suele generar otro problema, en especial si tenemos patio o jardín: la aparición de mosquitos.
La manera más sencilla de evitar a estos molestos insectos es usar los tradicionales mosquiteros, que se encastran en los marcos de puertas y ventanas y suelen abrirse lateralmente, de manera corrediza. Sin embargo, pueden ser incómodos de instalar y se desgastan con el uso.
Si necesitás renovar la protección de tus aberturas, existe una opción igual de efectiva, pero más moderna, práctica y estética: los mosquiteros plegables. Son bastante económicos, ya que en Argentina se consiguen a partir de $10.000 para una puerta clásica, y son muy fáciles de instalar.
Así son los mosquiteros plegables
Los mosquiteros plegables, también conocidos como plisados, están diseñados para abrirse y cerrarse de manera lateral como si fueran un acordeón. Su forma es rectangular y se fabrican a medida de cualquier puerta o ventana, por lo que también puede adaptarse el color para que combine con el marco de la abertura.
Básicamente, consisten en un marco rígido con una malla fina y resistente que puede plegarse en secciones. La mayoría cuenta con un sistema magnético o de velcros para adherirse entre sí o al marco de la ventana, de manera que se pueden instalar y retirar fácilmente.
Pueden limpiarse con una aspiradora o trapo húmedo, y una ventaja importante es que, si llegara a romperse, no hace falta reemplazar toda la malla sino únicamente esa sección, lo que representa un ahorro importante. Tanto niños como personas mayores pueden manipularlos con facilidad y, por su estilo moderno y versátil, quedan bien en hogares, oficinas y comercios.