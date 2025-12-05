Adiós a los mosquiteros tradicionales: el modelo novedoso y estético que será tendencia en el verano 2026 El verano es temporada alta para los insectos y es importante contar con protección en puertas y ventanas. Si necesitás comprar una nueva o renovarla, esta opción es tan práctica como estética. Por + Seguir en







Esta nueva opción es mucho más fácil de instalar. Pinterest

El verano es época de mosquitos y es clave proteger las aberturas.

Los mosquiteros tradicionales quedaron atrás: la tendencia para el verano 2026 son los mosquiteros plegables.

Se trata de un marco rígido con una malla fina que puede doblarse lateralmente, como si fuera un acordeón.

Se hace a medida y se adhiere con velcro o imanes. Con la llegada del verano, es habitual que las puertas y ventanas de nuestras casas o departamentos estén abiertas durante largas horas para dejar pasar el aire y, así, refrescar los ambientes. Pero esto suele generar otro problema, en especial si tenemos patio o jardín: la aparición de mosquitos.

La manera más sencilla de evitar a estos molestos insectos es usar los tradicionales mosquiteros, que se encastran en los marcos de puertas y ventanas y suelen abrirse lateralmente, de manera corrediza. Sin embargo, pueden ser incómodos de instalar y se desgastan con el uso.

Si necesitás renovar la protección de tus aberturas, existe una opción igual de efectiva, pero más moderna, práctica y estética: los mosquiteros plegables. Son bastante económicos, ya que en Argentina se consiguen a partir de $10.000 para una puerta clásica, y son muy fáciles de instalar.

Mosquitero plegable Bersa Así son los mosquiteros plegables Los mosquiteros plegables, también conocidos como plisados, están diseñados para abrirse y cerrarse de manera lateral como si fueran un acordeón. Su forma es rectangular y se fabrican a medida de cualquier puerta o ventana, por lo que también puede adaptarse el color para que combine con el marco de la abertura.

Básicamente, consisten en un marco rígido con una malla fina y resistente que puede plegarse en secciones. La mayoría cuenta con un sistema magnético o de velcros para adherirse entre sí o al marco de la ventana, de manera que se pueden instalar y retirar fácilmente.