¿Adiós a Instagram? El nuevo botón que rompe con tu privacidad

El nuevo botón de la red social. freepik

Instagram acaba de sumar una actualización polémica que pone en jaque la intimidad de sus millones de usuarios. La plataforma presentó un nuevo botón identificado con dos flechas en círculo, similar al clásico “retuit” de X y a la pestaña de “Me gusta” de TikTok. Esta función permite repostear Reels en el perfil, lo que da visibilidad tanto a contenidos propios como ajenos siempre que sean públicos.

El objetivo de esta novedad es reducir la circulación de videos robados, un problema recurrente en la aplicación. Al presionar la opción “Republicar”, el material se añade a una pestaña específica, y si en algún momento se desea revertir la acción basta con repetir el mismo clic para eliminarla. La interacción, sin embargo, presenta una particularidad: los comentarios que reciba la publicación no aparecen de manera pública, sino que llegan como mensajes directos, lo que cambia la dinámica tradicional de la aplicación.

Más allá de lo práctico, esta modificación reaviva el debate sobre los límites de la privacidad en redes sociales. Con esta herramienta, la pestaña de Reels también muestra los contenidos que gustan a los contactos, ofreciendo un acceso ordenado a la actividad de terceros. La intención declarada es que los usuarios descubran nuevos creadores a partir de lo que miran sus amigos, pero en la práctica se abre la puerta a comportamientos de tipo “stalker”.

Instagram funcion La opción de desactivar republicaciones busca dar mayor control a la privacidad en las redes sociales. Xataka Cómo hacer para que no puedan republicar tu contenido en Instagram La compañía incorporó un ajuste para quienes prefieren evitar que otros difundan sus publicaciones. Para activarlo, es necesario ir al perfil, abrir el menú desde las tres rayas ubicadas en la parte superior derecha y seleccionar “Compartir y reutilizar”. Allí se encuentra el interruptor de “Permitir republicaciones”, que puede encenderse o apagarse según la preferencia de cada usuario.

Por ahora, no todos cuentan con esta herramienta, ya que la propia empresa aclaró que la implementación es progresiva y puede tardar algunos días en aparecer tras actualizar la aplicación. Lo cierto es que la medida genera interrogantes sobre el futuro del engagement en la plataforma, ya que muchos anticipan que los usuarios serán más cautelosos a la hora de dejar un “Me gusta” o un comentario.

Funciones Instagram La actualización generó debate por el nivel de exposición que enfrentan los usuarios en las redes sociales. freepik De esta manera, la promesa de mayor exposición de contenidos también se convierte en una amenaza para la intimidad digital, un terreno cada vez más reducido en redes sociales.