Cómo quedó el calendario de vencimientos de ARCA en octubre 2025

De esta forma, se busca otorgar previsibilidad y evitar acumulación de trámites en un mismo día, facilitando la gestión de las personas.

ARCA informó cuándo serán las fechas de vencimiento de los impuestos

Con la llegada de octubre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió su calendario de vencimientos, un instrumento clave para que contribuyentes y profesionales de la contabilidad puedan organizar sus obligaciones tributarias. Este esquema marca las fechas a tener en cuenta para el pago de impuestos y la presentación de declaraciones juradas.

Esta nueva tecnología de ARCA permite visualizar el lugar en el que se encuentra cada contribuyente
Cómo es el simulador de ARCA para conocer tu categoría del monotributo

El calendario no solo ordena los plazos según el tipo de tributo, sino que también segmenta a los contribuyentes de acuerdo a sus características. La publicación de estas fechas genera atención cada mes, ya que cualquier modificación impacta directamente en la planificación económica de trabajadores.

Así quedaron los vencimientos de ARCA en octubre 2025

ARCA
El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

Estas son las principales fechas de vencimiento del calendario de ARCA, clasificadas por tipo de impuesto y, en la mayoría de los casos, según la terminación del CUIT de cada contribuyente:

Autónomos

  • Terminados en 0 y 1: lunes 6 de octubre

  • Terminados en 2 y 3: martes 7 de octubre

  • Terminados en 4 y 5: miércoles 8 de octubre

Empleadores

  • Terminados en 0 y 1: jueves 9 de octubre

  • Terminados en 2 y 3: lunes 13 de octubre

  • Terminados en 4 y 5: martes 14 de octubre

Casas particulares

  • Pago obligatorio (Formulario 102/RT): lunes 13 de octubre

  • Pago obligatorio (Formulario 575/RT): miércoles 15 de octubre

Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales

  • Terminados en 0 y 1: lunes 13 de octubre

  • Terminados en 2 y 3: martes 14 de octubre

  • Terminados en 4 y 5: miércoles 15 de octubre

IVA y Libro de IVA Digital

  • Terminados en 0 y 1: lunes 20 de octubre

  • Terminados en 2 y 3: martes 21 de octubre

  • Terminados en 4 y 5: miércoles 22 de octubre

  • Terminados en 6 y 7: jueves 23 de octubre

  • Terminados en 8 y 9: viernes 24 de octubre

Monotributo

  • Todas las terminaciones de CUIT: lunes 20 de octubre

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en octubre 2025

Categoría A

  • Ingreso bruto: $8.992.597,87
  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

  • Ingreso bruto: $13.175.201,52
  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

  • Ingreso bruto: $18.473.166,15
  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

  • Ingreso bruto: $22.934.610,05
  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

  • Ingreso bruto: $26.977.793,60
  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

  • Ingreso bruto: $33.809.379,57
  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

  • Ingreso bruto: $40.431.835,35
  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

  • Ingreso bruto: $61.344.853,64
  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

  • Ingreso bruto: $68.664.410,05
  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

  • Ingreso bruto: $78.632.948,76
  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $84.533,15
  • Obra social: $57.580,51
  • Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

  • Ingreso bruto: $94.805.682,90
  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $118.346,41
  • Obra social: $65.806,30
  • Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
