Cómo quedó el calendario de vencimientos de ARCA en octubre 2025 De esta forma, se busca otorgar previsibilidad y evitar acumulación de trámites en un mismo día, facilitando la gestión de las personas. Por







ARCA informó cuándo serán las fechas de vencimiento de los impuestos

Con la llegada de octubre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió su calendario de vencimientos, un instrumento clave para que contribuyentes y profesionales de la contabilidad puedan organizar sus obligaciones tributarias. Este esquema marca las fechas a tener en cuenta para el pago de impuestos y la presentación de declaraciones juradas.

El calendario no solo ordena los plazos según el tipo de tributo, sino que también segmenta a los contribuyentes de acuerdo a sus características. La publicación de estas fechas genera atención cada mes, ya que cualquier modificación impacta directamente en la planificación económica de trabajadores.

Así quedaron los vencimientos de ARCA en octubre 2025

Estas son las principales fechas de vencimiento del calendario de ARCA, clasificadas por tipo de impuesto y, en la mayoría de los casos, según la terminación del CUIT de cada contribuyente:

Autónomos Terminados en 0 y 1: lunes 6 de octubre

Terminados en 2 y 3: martes 7 de octubre

Terminados en 4 y 5: miércoles 8 de octubre