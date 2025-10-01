Cómo quedó el calendario de vencimientos de ARCA en octubre 2025

Con la llegada de octubre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió su calendario de vencimientos, un instrumento clave para que contribuyentes y profesionales de la contabilidad puedan organizar sus obligaciones tributarias. Este esquema marca las fechas a tener en cuenta para el pago de impuestos y la presentación de declaraciones juradas.
El calendario no solo ordena los plazos según el tipo de tributo, sino que también segmenta a los contribuyentes de acuerdo a sus características. La publicación de estas fechas genera atención cada mes, ya que cualquier modificación impacta directamente en la planificación económica de trabajadores.
Estas son las principales fechas de vencimiento del calendario de ARCA, clasificadas por tipo de impuesto y, en la mayoría de los casos, según la terminación del CUIT de cada contribuyente: