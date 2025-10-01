1 de octubre de 2025 Inicio
Las 3 novedades de última hora que recibieron los titulares de la AUH de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio tres buenas noticias para este grupo de beneficiarios.

Anses dio tres buenas para los beneficiarios de la AUH.

Anses dio tres buenas para los beneficiarios de la AUH.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de octubre. En ese sentido, se dieron a conocer tres beneficios extra que recibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cumplan con los requisitos solicitados por la entidad. Además, como cada mes, estos se acreditan según el cronograma de cobros que se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.

Atención, jubilados de ANSES: cuál de todos los bonos me corresponde en octubre 2025

AUH de ANSES
Aumenta la AUH de ANSES en octubre 2025

Con el aumento del 1,9 % previsto para este mes, el monto bruto de la AUH asciende a $117.252, mientras que el valor neto de bolsillo será de $93.801.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el total mensual será de $381.791.

Los 3 extras a los que pueden acceder los titulares de la AUH de ANSES en octubre 2025

Hay tres beneficios extraordinarios que pueden cobrar los titulares de la AUH que cumplan con los requisitos solicitados:

Libreta AUH

Se trata de un documento obligatorio para mantener el beneficio. Al entregarlo, Anses paga el 20% acumulado durante e año que se retiene cada mes, siempre que se cumplan los requisitos.

Complemento Leche 1000 Días

Es un refuerzo destinado a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y busca acompañar el desarrollo infantil. En octubre, el monto asciende a $42.711 por hijo.

Tarjeta Alimentar

Es una ayuda económica destinada a contribuir con la alimentación de los chicos, chicas y adolescentes. Los montos varían según la cantidad de hijos por familia: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos, y $108.062 para tres o más hijos.

