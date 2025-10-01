Las 3 novedades de última hora que recibieron los titulares de la AUH de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio tres buenas noticias para este grupo de beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de octubre. En ese sentido, se dieron a conocer tres beneficios extra que recibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cumplan con los requisitos solicitados por la entidad. Además, como cada mes, estos se acreditan según el cronograma de cobros que se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.

Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

Con el aumento del 1,9 % previsto para este mes , el monto bruto de la AUH asciende a $117.252 , mientras que el valor neto de bolsillo será de $93.801.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el total mensual será de $381.791.

Hay tres beneficios extraordinarios que pueden cobrar los titulares de la AUH que cumplan con los requisitos solicitados:

Libreta AUH

Se trata de un documento obligatorio para mantener el beneficio. Al entregarlo, Anses paga el 20% acumulado durante e año que se retiene cada mes, siempre que se cumplan los requisitos.

Complemento Leche 1000 Días

Es un refuerzo destinado a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y busca acompañar el desarrollo infantil. En octubre, el monto asciende a $42.711 por hijo.

Tarjeta Alimentar

Es una ayuda económica destinada a contribuir con la alimentación de los chicos, chicas y adolescentes. Los montos varían según la cantidad de hijos por familia: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos, y $108.062 para tres o más hijos.