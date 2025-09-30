IR A
Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

El futbolista y la modelo anunciaron que se encuentran en la dulce espera y conmovieron las redes sociales. "Primer posteo de nosotros tres", expresaron.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron la llegada de su primer hijo.

Oriana Sabatini

El futbolista Paulo Dybala y la modelo Oriana Sabatini esperan su primer bebé luego de lo que fue su casamiento en julio de 2024, algo que llenó de emoción a las redes sociales tras lo que fue la cariñosa publicación que hicieron en conjunto para confirmar la noticia.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Dybala y Oriana compartieron un emotivo video con las primeras imágenes del embarazo. En el mismo, reunieron varios videos cortos en los que revelaron que ya conocen la noticia hace bastante tiempo, ya que varias veces ella le dijo "Tu papito, tu papito".

Además, se mostró la panza de Sabatini con los evidentes tres meses ya transcurridos para estar seguros del embarazo. Incluso, el futbolista posó junto con las ecografías del bebé y estas imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales, ya que hace mucho tiempo se esperaba por la llegada del primer hijo de esta pareja.

Con motivo de la emotividad generada con el video y la frase "Primer posteo de nosotros tres", la publicación rápidamente superó los 600 mil me gustas en poco más de media hora. Entre los comentarios de felicitaciones, aparecieron Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Marley y Dalma Maradona, entre otros, mientras que Antonela Roccuzzo los apoyó con su like.

